El exfiscal adjunto Guillermo Silva Loli reconoció que fue captado en abril del 2023 por el entorno de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para infiltrarse en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), dirigido por Marita Barreto. Así lo reveló “Cuarto poder” este domingo.

Silva señaló que se encontraba desempleado cuando, en abril pasado, recibió una propuesta del fiscal Ricardo Dulanto, quien trabajaba en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, adscrito a la Fiscalía de la Nación.

“Me dijo [...] ‘te tienes que sacar la m...´ ¿Vas a aceptar o vas a arrugar?’. Y yo, como estaba pasando necesidad porque no estaba trabajando, le dije que sí, y Ricardo me dijo ya, voy a hablar con el doctor Marco Huamán para que haga tu propuesta con la Fiscal de la Nación; pero eso sí, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el EFICCOP”, narró Silva el pasado 3 de diciembre del 2023.

El fiscal contó que cuando estuvo trabajando en el equipo de Marita Barrero, se comunicaba directamente con Ricardo Dulanto, quien le “transmitía todos los requerimientos o pedidos del fiscal Marco Huamán y la propia Fiscal de la Nación Patricia Benavides”.

De acuerdo con sus declaraciones, Benavides y su entorno querían saber cómo se estaba llevando el Caso Marka Group, que involucra al expresidente Pedro Castillo, la empresaria Sada Goray y otros.

Luego, le preguntaron por la investigación que realizaba el EFICCOP contra los asesores de Benavides, por presuntamente integrar una red criminal que lideraría la ahora exfiscal de la Nación.

“El domingo 26 de noviembre de 2023 [...] me llama Ricardo Dulanto y me pregunta: “¿Oye, sabes si EFICCOP va a golpear, le van a caer a un asesor de la fiscal de la Nación? Dándome a entender que tenían conocimiento de un operativo para la detención de un asesor de la fiscal de la Nación a cargo del EFICOOP, volviéndome a preguntar: ¿No hay algún caso de asesores por ahí? Por lo que sorprendido le dije: ‘Solo sé del Caso Asesores en la Sombra, que está a cargo del equipo 3, pero no hay nada’”.

Horas después, en la madrugada del lunes 27 de noviembre, el equipo de Barreto inició la ‘Operación Valquiria V’. Esta incluyó el allanamiento de la oficina del asesor principal de Benavides, Jaime Villanueva, quien fue detenido.

En diciembre pasado, El Comercio informó que Jaime Villanueva reveló que Benavides nombró a Silva para que sea sus “ojos y oídos” en el Eficcop.

El actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, dejó sin efecto la designación de Guillermo Silva en el Eficcop en diciembre pasado.