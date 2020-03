Exclusivo desde Curitiba / Unidad de Investigación

El exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur, aspirante a colaborador eficaz en la investigación del Caso Gasoducto Sur Peruano (GSP), declaró que el abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, le pidió que acomodara su versión ante la fiscalía para favorecer a su patrocinada.

Estas declaraciones forman parte del requerimiento de 36 meses de prisión preventiva presentado por la fiscal Geovana Mori contra Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, al que accedió este Diario.

Merino declaró ante el despacho de la fiscal Mori que Pedraza lo contactó en el 2018 y le pidió “que diga que no había tenido comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas”.

Merino accedió a la petición y declaró ante la fiscalía –el 17 de abril del 2018– “que nunca había despachado con la señora Nadine Heredia Alarcón”, a quien la fiscalía acusa de actuar como “funcionaria de facto” para favorecer a Odebrecht con la concesión del proyecto.

Ya como aspirante a colaborador, Merino contó a la fiscalía que Pedraza le pidió que mintiera a la fiscalía, le entregó copias de documentos reservados que forman parte de la investigación y le indicó que esa información tenía que revisarla para que estuviera al tanto de lo que otros testigos estaban declarando.

De acuerdo con la fiscalía, esto demostraría que Heredia, a través de sus abogados, ha tratado de obstruir la investigación direccionando las declaraciones testimoniales. Esto con el objetivo de no ser sindicada como la persona con la que altos funcionarios del Estado coordinaban el desarrollo de la concesión del proyecto GSP.

Además, revelaría el modus operandi de la procesada “para influir en los testigos o coimputados para que no asistan a sus declaraciones o se comporten de manera desleal o reticente”.

Otro testimonio importante para la fiscalía fue el del colaborador eficaz N° 03-2019, quien señaló que las comunicaciones y coordinaciones entre Castilla y Heredia eran frecuentes en la oficina de la ex primera dama en Palacio de Gobierno.

Según este testigo, el extitular de Economía le comentó al exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes que “para Nadine Heredia y Ollanta Humala este proyecto era de especial trascendencia y que no debía sufrir retrasos en la adjudicación” y que, para la pareja, la empresa Odebrecht era la que debía ejecutar el proyecto.

Para la fiscalía, Castilla tuvo “un rol importante dentro de la asociación ilícita, en su calidad de ministro de Economía y Finanzas presidió el consejo directivo de Pro Inversión que estuvo a cargo del proyecto Gasoducto Sur Peruano”.

El pedido de prisión preventiva indica que Castilla habría promovido las condiciones favorables y conocido los actos colusorios para favorecer a la empresa Odebrecht con el otorgamiento de la buena pro del proyecto del gasoducto.

Según el requerimiento de la fiscal Mori, Castilla no solo podría influenciar a sus coimputados, sino también al personal subalterno que tenía a su cargo mientras ocupó la presidencia del consejo directivo de Pro Inversión.

En tanto, el pedido de prisión preventiva para el exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga señala que hay peligro de fuga porque cuenta con un intenso movimiento migratorio (viajes a Chile, Brasil, Estados Unidos, España y Ecuador entre el 2019 y el 2020), tiene pluralidad de domicilios y posibilidades económicas para salir del país en cualquier momento o permanecer oculto.

Heredia, Castilla y Mayorga son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita y colusión agravada.

Versión documentada. Para sustentar su versión, Merino entregó a la fiscalía los documentos que le dio Pedraza y que eran de uso exclusivo de la defensa.

—Descargos—

Wilfredo Pedraza aseguró ayer que nunca le pidió mentir a Jorge Merino, ni favorecer a Heredia.

“Expreso mi indignación por lo afirmado por el colaborador Jorge Merino. Nunca le pedí mentir, ni favorecer a Nadine, pues esa no es mi conducta personal ni profesional. Con Merino tuve conversaciones técnicas y le brinde asesoría legal a su pedido. Siempre me afirmó su inocencia”, dijo en Twitter.

Luis Miguel Castilla aseguró que hay “muchas ligerezas” en la investigación. “Me están penalizando por haber ejercido mis funciones, según el ROF. Si no las hubiera ejercido me denunciaría por omisión de funciones”, dijo.

Mayorga dijo que no tiene ninguna razón para fugar, pues no tiene “nada que ocultar”. Aseguró puede “probar fehacientemente” que no ha obstaculizado a ala kusticia en los más de tres años de investigación, pues – dijo- ha asistido a todas las citaciones de la fiscalía y el Congreso.

Más información

En el documento fiscal se habla de la conducta renuente de la testigo Cynthya Montes Llanos, exsecretaria de prensa de Palacio, en acatar las disposiciones fiscales con la finalidad de obstaculizar las pesquisas.

Montes no se presentó en las tres ocasiones que fue citada para presenciar la extracción de la información de su celular que fue incautado durante el allanamiento de su vivienda.

En esa diligencia también se encontró un documento sin firmar titulado “Ayuda memoria proyecto; Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

Montes dijo a este Diario que lo señalado por la fiscalía “es falso”.

“Yo solo he pedido aplazamiento por mi concurrencia a una diligencia como testigo en una oportunidad. Las dos veces que se postergaron después de eso fueron porque la fiscal a cargo de la diligencia se exoneró de asistir. Dijo que había sido convocada a una reunión por el equipo especial y nunca se presentó, y la segunda porque la notificación nunca llegó, ni a mi casa ni a la casilla de mi abogado, pese a que otras notificaciones han llegado sin problema", aseguró.

“Las diligencias sobre deslacrado a las que he sido citada, que no tienen que ver con las anteriores mencionadas, se han pedido por parte de la fiscal haciendo caso omiso a las apelaciones presentadas. Se han aplazado porque estaban pendiente de decidirse apelaciones en instancias superiores a la suya”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: