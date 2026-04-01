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Delia Espinoza querelló a Fernando Rospigliosi por afirmaciones en "X". (Foto: JNE)
Delia Espinoza querelló a Fernando Rospigliosi por afirmaciones en "X". (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Juzgado Supremo Unipersonal programó para el próximo martes 7 de abril, a las 15:00 horas, el adelanto de fallo de la querella contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), por el delito de difamación en agravio de la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza.

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