El Juzgado Supremo Unipersonal programó para el próximo martes 7 de abril, a las 15:00 horas, el adelanto de fallo de la querella contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), por el delito de difamación en agravio de la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza.

Así lo informó la jueza suprema provisional Norma Carbajal durante la audiencia de este miércoles 1 de abril, donde rechazó el pedido de la defensa de Espinoza Valenzuela para que tome la palabra.

Rospigliosi fue querellado por Delia Espinoza por calificar en su cuenta en “X” a la entonces fiscal suprema como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” por reunirse con familiares de las víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Tuit de Fernando Rospigliosi sobre Delia Espinoza. (Foto: X)

La ex fiscal suprema respondió con una carta notarial exigiendo que se retractara, pedido que no fue atendido, tras lo cual presentó una querella por presunta difamación agravada.

LEE MÁS: Rospigliosi presenta proyecto de ley que define concepto de delitos de lesa humanidad

Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial que se imponga a Fernando Rospigliosi dos años y cuatro meses de pena privativa de la libertad y se fije la suma de un millón de soles por concepto de reparación civil.

Posteriormente, en un tuit del 17 de enero de este año, el titular encargado del Congreso llamó “desquiciada” a la exfiscal de la Nación luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destituyera del cargo.

Tuit de Fernando Rospigliosi sobre Delia Espinoza. (Foto: X)

Pese a la demanda por difamación, el parlamentario fujimorista ha dejado claro que no se retractará de sus declaraciones y que continuará cuestionando el historial y las decisiones de la exmagistrada.

Rospigliosi también enfatizó que el objetivo de la denuncia es limitar la libertad de opinión y acusó a Delia Espinoza de haber perseguido judicialmente a los efectivos que enfrentaron las movilizaciones mientras ejercía el cargo.

“Lo que pretende esta señora es limitar el derecho de opinión que tenemos los peruanos. Ya no podemos criticarle, ya no podemos decirle las cosas en su cara, siendo ella una figura pública y habiendo hecho todas las cosas negativas que hizo para perseguir a militares y policías y favorecer a delincuentes y terroristas”, alegó.

VIDEO RECOMENDADO