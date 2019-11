La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso derivar a una fiscalía penal común la investigación por el ingreso irregular a una oficina lacrada del Ministerio Público, que involucraba al personal de confianza del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El fiscal Reynaldo Abia también estableció que no se continúe la investigación por el presunto delito de corrupción contra Rosa Venegas, Aldo León Patiño, Juan Manuel Duarte, Max Ulises Aranda, Juan Esteban Asmat, César Sandoval Pozo, Arturo Benavente Días y Marco Antonio Elaluf Chinchay.

Los mencionados eran investigados preliminarmente por presunto delito cohecho pasivo propio. El pasado 5 de enero Rosa Venegas, entonces asesora de Pedro Chávarry, ingresó a una oficina previamente lacrada por el fiscal José Domingo Pérez.

En declaraciones a El Comercio, el fiscal Abia explicó que durante las indagaciones no se encontraron los elementos que vinculen el caso con el presunto delito de corrupción. Añadió que Rosa Venegas, exasesora de Chávarry, se acogió a la confesión sincera en relación a los delitos de encubrimiento real y deslacrado, pero sobre corrupción “ella no dice absolutamente nada”.

El fiscal Abia, en su disposición, señaló que el caso tendrá que continuar en una fiscalía penal común, tras advertir "indicios que corroborarían que en el hecho acontecido el 5 de enero del 2019 se habrían cometido los delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad, y encubrimiento real, por lo que, en este extremo deberá ser el fiscal provincial penal común competente quien se pronuncie conforme a sus atribuciones”.

“Mi despacho no se ha pronunciado en el tema de fondo. Somos una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, soy competente solo para ver esos delitos. Podría ver otros delitos vía conexión. Sin embargo, mi despacho ha determinado que no hay elementos suficientes para continuar [...] Son funcionarios que habrían cometido presuntos delitos comunes que no son de mi competencia”, insistió Reynaldo Abia en otro momento, en diálogo con Canal N.

El documento, al que tuvo acceso El Comercio, agrega que los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) Gloria Portocarrero Servana y Anthony Andía Fernández habrían cometido el delito de omisión de actos funcionales al no haber supervisado el lacrado de los espacios que iban a ser allanados.

“[...] habrían omitido actos propios de sus funciones al no haber custodiado ni resguardado debidamente la puerta de la oficina lacrada del asesor Juan Manuel Duarte Castro, al haberse encontrado en un principio sentados en un sofá a mucha distancia de la puerta antes mencionada y, posteriormente, haber ido a almorzar en un lugar donde no le permitía realizar la función antes mencionada, lo que ocasionó que esta fuera manipulada por Rosa María Venegas y James Rodríguez Zavaleta”, indicó el fiscal Abia.

En una nota anterior, este Diario informó que la investigación por el deslacrado de oficinas había sido archivada, cuando fue derivada a una fiscalía común.