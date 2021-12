Conforme a los criterios de Saber más

La fiscal provincial Norah Córdova, a cargo del Caso Petro-Perú, afirmó que no se inhibirá de continuar al frente de la investigación, después de la queja funcional que interpuso en su contra la defensa legal del presidente Pedro Castillo.

“La investigación que estoy llevando en este momento es contra funcionarios de una entidad pública que es Petro-Perú. Si dentro de esa investigación se demuestra alguna parcialidad, bueno, serán mis superiores los que tendrán que excluirme. [¿Se va a inhibir?] No me voy a inhibir”, afirmó.

Desde el pasado 20 de diciembre, Córdova investiga un presunto tráfico de influencias, tras conocerse la licitación de Petro-Perú para la compra de biodiésel B100 a una empresa por US$74 millones.

La licitación se otorgó días después de haberse registrado reuniones en Palacio de Gobierno entre el presidente Pedro Castillo y representantes de la empresa.

Como parte de la investigación a los funcionarios de Petro-Perú y los empresarios se dispuso intervenir la Casa de Pizarro.

Ante ello, la defensa del presidente presentó una queja ante la Oficina de Control Interno contra la fiscal Córdova por sus cuestionamientos al jefe del Estado cuando este era candidato. También incluyó a los fiscales adjuntos Luis Medina y Reynaldo Mina. Solicitó la separación de los tres.

Al respecto, la fiscal sostuvo que las publicaciones en sus redes sociales las realizó antes de que Castillo fuese elegido como presidente y lo hizo en un contexto de su vida personal. “Efectivamente, hay algunas publicaciones en mi Facebook en las que sale mi rostro y dice ‘No al comunismo’. Lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones”, dijo en declaraciones a RPP.

Córdova agregó que como presidente de la República, Castillo merece todo el respeto por su investidura. Precisó que como fiscal provincial no le corresponde investigarlo, pues la única que tiene prerrogativa para hacerlo es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Indicó que no se puede cuestionar imparcialidad de su parte en el caso de Castillo. “Es imposible que se dé porque yo no lo puedo investigar”, mencionó.

“Yo soy fiscal provincial, no soy la fiscal de la Nación. No tengo esa prerrogativa [para investigarlo]. A mí me señalan que estaría actuando con parcialidad, [que] por haber emitido esa publicación en el Facebook me voy a ir en contra del presidente, eso no puede ser porque yo no puedo hacer eso”, explicó Córdova.

La queja

Según el escrito presentado por Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, los comentarios en las cuentas de red social de la fiscal Córdova, así como el pedido de información a la Presidencia de la República de parte de Medina y Mina, serían las razones suficientes para que los fiscales sean apartados.

En el caso de Norah Córdova, Pachas aseveró que esta compartió memes, noticias y comentarios políticos contra el comunismo, rechazando de ese modo la candidatura del entonces postulante a la presidencia por Perú Libre. Además, aseguró que ella usa su cargo para desplegar acciones que llevarían a la vacancia de Castillo.

Esto –agregó Pachas– demostraría un odio hacia el jefe del Estado, transgrediendo así la Ley de la Carrera Fiscal. “A la luz de sus actuaciones y conducta funcional, se puede afirmar que se ha convertido en una fiscal vacadora”, refirió.

En el caso de Luis Medina y Reynaldo Mina, agregó, habrían querido acceder al despacho presidencial en Palacio de Gobierno sin una orden judicial. Además, no lo habrían dejado participar en la diligencia.

Por eso, Pachas opinó que ambos fiscales también habrían violado la Ley de la Carrera Fiscal.