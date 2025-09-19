La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reiteró que el proceso en su contra a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es “inconstitucional” y dijo que no tolerará que de manera exprés se pretenda sacarla del cargo vulnerando sus derechos fundamentales.

En una declaración de prensa, en donde no hubo preguntas de los periodistas, señaló que los integrantes de la JNJ tienen un claro "conflicto de interés" y aseveró que tarde o temprano “la verdad se va a abrir paso”.

“Lo que no va a tolerar es que ha pasado durante estos meses, a menos de un año que tengo en el cargo, de manera express se me quiera sacar del cargo, avasallando, vulnerando mis derechos fundamentales”, expresó.

“Lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es inconstitucional e ilegal. No es amenaza porque tarde o temprano la verdad se va a abrir paso. ¿Es admisible que haya un procedimiento con personas que tienen claro conflicto de interés?“, agregó.

La titular del Ministerio Público también acusó a los miembros de la JNJ de pretender convalidar su “resolución inconstitucional” y de intentar “coaccionarla” para que entregue su cargo a Patricia Benavides.

“Se me quiere suspender sin argumentos, sin fundamentos, sin justificación. Los señores tienen un conflicto, incluso están yendo contra la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque lo ha dicho en el caso Oré Guardia”, subrayó.

“Los argumentos están clarísimos: cuando un investigador tiene un conflicto de interés con el investigado no puede continuar investigándolo y esa es la respuesta que estaba esperando, que se aparten, que se abstengan”, añadió.

Como se recuerda, Espinoza Valenzuela no acudió a la citación de la Junta Nacional de Justicia para este viernes, a fin de que exponga su posición frente al pedido de seis meses de suspensión en su contra por el caso Patricia Benavides.

En sus redes sociales, Luciano López, abogado de Delia Espinoza, anunció que no asistirán a la audiencia porque “no hay garantías del debido proceso”. Adelantó además que llevarán el caso a la justicia constitucional.

“No convalidaremos con nuestra presencia una decisión que ya tomaron: suspenderla y descabezar la Fiscalía de la Nación en el actual contexto de lucha contra la criminalidad”, señaló el abogado.

Denuncia ataques

Delia Espinoza mencionó que los ataques contra su gestión “empezaron y arreciaron” en los tres primeros meses de este año desde la presidenta Dina Boluarte y congresistas a través de “insultos, amenazas, adjetivos y ofensas”.

Asimismo, recordó que los integrantes de la JNJ tienen ocho carpetas abiertas y dijo que “están a tiempo” de evitar seguir acumulando infracciones constitucionales y delitos.

“Están a tiempo -siempre se está a tiempo- de que la decisión de ahora sea de no suspenderme porque de lo contrario van a seguir acumulando infracciones constitucionales y delitos”, acotó.

Finalmente, Espinoza hizo un llamado público al ministro del Interior, Carlos Malaver, que si en caso es suspendida del cargo por la JNJ, se mantenga su personal de seguridad alegando que las decisiones que ha adoptado en muchos casos “son bastante delicadas” y el riesgo “es mucho mayor” cuando se lucha contra la corrupción.