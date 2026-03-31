El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para exponer el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de actualizar su funcionamiento y reforzar su rol en el sistema de justicia.

Durante su intervención, Gálvez explicó que la propuesta busca adecuar el marco normativo vigente a las demandas actuales en materia de lucha contra la criminalidad, considerando que la legislación actual presenta limitaciones para una actuación eficiente del Ministerio Público.

Según el documento remitido al Congreso, el titular de la institución planteó que una nueva ley orgánica permitirá consolidar el Estado de derecho y modernizar el sistema de justicia, dotando a la entidad de herramientas más eficaces para enfrentar los desafíos contemporáneos.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto apunta a fortalecer la persecución penal con un enfoque técnico, ágil y eficiente, capaz de responder con mayor rigor a las exigencias de la ciudadanía.

Asimismo, el fiscal de la Nación solicitó que la iniciativa sea priorizada para su debate en el Parlamento, al considerar que su aprobación resulta clave para mejorar el desempeño institucional del Ministerio Público.

El proyecto fue presentado formalmente ante el Congreso de la República el pasado 13 de marzo y actualmente se encuentra en evaluación dentro del grupo de trabajo correspondiente.

Durante la sesión, también se informó que en la elaboración del proyecto participaron representantes de diversas instituciones, universidades públicas y privadas, así como cuatro colegios de abogados y alrededor de 40 fiscales.

Además, se incluyó la participación del área de medicina legal, desde donde se advirtió sobre la problemática de los bajos salarios, lo que dificulta la incorporación de médicos especializados a esta importante función.

El proyecto fue presentado formalmente ante el Congreso de la República el pasado 13 de marzo y actualmente se encuentra en evaluación dentro del grupo de trabajo correspondiente.