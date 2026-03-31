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El fiscal de la Nación solicitó que la iniciativa sea priorizada para su debate en el Parlamento. (Foto: Congreso)
El fiscal de la Nación solicitó que la iniciativa sea priorizada para su debate en el Parlamento. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para exponer el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de actualizar su funcionamiento y reforzar su rol en el sistema de justicia.

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