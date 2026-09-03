El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, consideró que un cambio “le vendría bien” a la Policía Nacional (PNP), esto al ser consultado sobre la continuidad de Óscar Arriola en la Comandancia General de la institución.

En entrevista con Willax TV, señaló que al hacer una evaluación de su gestión, Arriola no ha priorizado una lucha “frontal y verdadera” contra la extorsión, el crimen organizado y el sicariato.

MIRA AQUÍ: Bancadas anuncian proyectos para retirar a Arriola del cargo de comandante general PNP

“Yo no soy quién para decir que siga o no, de eso no tengo nada que pronunciarme, pero si evalúo el trabajo que ha estado haciendo, él ha priorizado otros aspectos en lugar de priorizar una lucha frontal y verdadera contra la extorsión, contra el crimen organizado y contra el sicariato. Entonces por eso obviamente creo que un cambio le vendría bien a la Policía” , expresó.

Gálvez Villegas precisó que para enfrentar al crimen organizado, principalmente las extorsiones, la minería ilegal y el sicariato, se debe emplear inteligencia policial y militar, y a su vez, eliminar los malos elementos en la PNP y las Fuerzas Armadas.

“Se tiene que priorizar la estrategia que tiene que desarrollarse entre las autoridades vinculadas a la administración de justicia para enfrentar al crimen organizado, especialmente las extorsiones, la minería ilegal, el sicariato, pero de una manera integral, conjunta, con una inteligencia policial y militar”, subrayó.

Cabe indicar que bancadas de distintas tiendas políticas se han mostrado en contra de que Óscar Arriola continúe en el cargo y han anunciado medidas para retirarlo por su cuestionada labor frente a la inseguridad ciudadana.

De acuerdo con el portal del Congreso, la agrupación Juntos por el Perú presentó un proyecto sobre el tema, mientras que los partidos del Buen Gobierno, Cívico Obras y Renovación Popular preparan más propuestas legislativas similares.