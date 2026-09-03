El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se refirió a la continuidad de Óscar Arriola al frente de la PNP. (Foto: Captura Siempre a las 8 / YouTube)
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se refirió a la continuidad de Óscar Arriola al frente de la PNP. (Foto: Captura Siempre a las 8 / YouTube)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, consideró que un cambio “le vendría bien” a la Policía Nacional (PNP), esto al ser consultado sobre la continuidad de Óscar Arriola en la Comandancia General de la institución.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.