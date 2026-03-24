Resumen

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Tomás Gálvez lanzó duras críticas contra exfiscales del equipo Lavajato. (fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Tomás Gálvez lanzó duras críticas contra exfiscales del equipo Lavajato. (fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

Tras ser elegido como fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, ratificó sus críticas a la labor de Rafael Vela y José Domingo Pérez en el ahora desactivado equipo especial Lava Jato y reiteró que no ocuparán cargos en el futuro.

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