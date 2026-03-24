Tras ser elegido como fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, ratificó sus críticas a la labor de Rafael Vela y José Domingo Pérez en el ahora desactivado equipo especial Lava Jato y reiteró que no ocuparán cargos en el futuro.

“Mientras yo esté, en absoluto. Esos señores (Rafael Vela y José Domingo Pérez) son el ejemplo del fracaso del Ministerio Público”, afirmó en el programa Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio.

El 19 de marzo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó por unanimidad no ratificar a José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.

Precisó que Rafael Vela continúa siendo fiscal, aunque actualmente se encuentra suspendido, pero descartó su retorno a funciones de coordinación. “No va a regresar como coordinador de nada”.

En el caso de José Domingo Pérez, recordó que no fue ratificado como fiscal por la JNJ,lo que deja su continuidad sujeta a decisiones administrativas y eventuales recursos.

El titular del Ministerio Público sostuvo que el desempeño de estos fiscales ha sido “calamitoso”, al considerar que han gastado grandes cantidades de recursos sin resultados concretos. En esa línea, cuestionó el manejo del caso Odebrecht.

“Después de ocho años de investigación, el caso no se puede resolver diciendo que no es delito. Si no era delito, ¿por qué mandaron a la cárcel a tanta gente, por qué gastaron tanto dinero para que al final el TC diga que no es delito?”, señaló.

Asimismo, criticó que no se haya logrado incautar a Odebrecht montos que, según indicó, debieron alcanzar entre 30 mil y 50 mil millones de soles por presuntas ganancias ilegales.

“Ellos trabajaron para que se entregue esa plata (a Odebrecht). ¿Vamos a estar añorando que esos equipos vuelvan? Estaríamos locos", dijo.

El fiscal de la Nación también criticó a Delia Espinoza, a quien acusó de estar “deslegitimada”.

Asimismo, cuestionó a los políticos por su falta de conocimiento en materia judicial, en especial porque este lunes durante el debate presidencial se realizó una pregunta referida al Ministerio Público y a su persona.

“Los políticos no tienen idea de lo que es la administración de justicia, son unos absolutos ignorantes”, afirmó.