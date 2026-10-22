El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó la derogación de la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar investigaciones preliminares de delitos, al considerar que su aplicación ha generado discrepancias con el Ministerio Público sobre la conducción de las diligencias.

Gálvez cuestionó la “interpretación” según la cual la Policía puede desarrollar estas investigaciones sin convocar a un representante de la Fiscalía. Explicó que la norma permite -bajo una equivocada interpretación- a los agentes recibir declaraciones con la presencia del abogado del investigado, sin que necesariamente participe un fiscal.

“ Con esta ley que le ha dado la investigación preliminar a exclusividad, entre comillas, porque no es así, pero así lo están interpretando, a la Policía, ellos ya no convocan al Ministerio Público en una investigación ”, manifestó en radio Exitosa.

El titular del Ministerio Público advirtió, además, sobre las consecuencias procesales de esta situación. Según indicó, las pruebas que se recopilen mediante ese procedimiento no tendrían utilidad en el juicio oral, lo que, a su juicio, agrava las dificultades de coordinación entre ambas instituciones.

“Esa investigación, esas pruebas que puedan acopiarse no sirven para el juicio oral. Entonces, se ha generado un gran conflicto en el trabajo del Ministerio Público con la Policía, por esa ley”, afirmó.

Ante este escenario, Gálvez señaló que la Fiscalía ha solicitado que la norma sea derogada y precisó que la propuesta ya recibió la aprobación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

“Por eso es que nosotros (el Ministerio Público) hemos solicitado (...), y la Cámara de Diputados ya aprobó en la Comisión de Justicia que se derogue esa ley.