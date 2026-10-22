Fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez. (Foto: Congreso)
Fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó la derogación de la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar investigaciones preliminares de delitos, al considerar que su aplicación ha generado discrepancias con el Ministerio Público sobre la conducción de las diligencias.

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