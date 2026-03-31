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Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación, llega al Congreso a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, para la sustentación del Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación, llega al Congreso a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, para la sustentación del Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue enfático durante su presentación ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso al advertir que la falta de recursos compromete seriamente la autonomía institucional.

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