La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) dispuso el apartamiento preventivo del fiscal superior Germán Juárez Atoche por un plazo de seis meses, como parte de una investigación disciplinaria iniciada en su contra.
TE PUEDE INTERESAR
- Culmina Marcha del Orgullo LGBTI+ 2026 con masiva concentración en el Campo de Marte tras recorrer el Centro de Lima
- Terremoto en Venezuela: migrantes y ciudadanos peruanos recolectan donaciones en exteriores de embajada venezolana
- Cancillería confirma que no se registran peruanos afectados tras terremoto de 7.5 en Venezuela
- Enfen prevé que El Niño costero se prolongue hasta el verano de 2027
Seguir temas