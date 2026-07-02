Germán Juárez Atoche, fue fiscal del Equipo Especial Lava Jato. (Foto: GEC / Joel Alonzo)
Germán Juárez Atoche, fue fiscal del Equipo Especial Lava Jato. (Foto: GEC / Joel Alonzo)
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Por Redacción EC

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) dispuso el apartamiento preventivo del fiscal superior Germán Juárez Atoche por un plazo de seis meses, como parte de una investigación disciplinaria iniciada en su contra.

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