La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) dispuso el apartamiento preventivo del fiscal superior Germán Juárez Atoche por un plazo de seis meses, como parte de una investigación disciplinaria iniciada en su contra.

La medida fue adoptada por la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Oficina Central de la ANC-MP, en el marco de la investigación N.° 413-2026-ANC-MP-DGPA-DIP, según informó la institución.

De acuerdo con el comunicado, Juárez Atoche es investigado por su actuación como fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz.

Asimismo, el órgano de control informó que, dentro de la misma investigación, se abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra la fiscal provincial Mayra Karina Melgar Gómez, quien se desempeñó en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta comisión de una falta leve.

Recientemente, l fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dio por concluido el nombramiento de Germán Juárez como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, cargo que ejercía desde el 5 de diciembre del 2025.