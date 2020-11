Conforme a los criterios de Saber más

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, reiteró la citación al presidente Martín Vizcarra para el 12 de noviembre. Dispuso que debe concurrir “obligatoriamente con su abogado” e indicar el lugar de su manifestación “bajo apercibimiento de ley”, en el marco de la investigación que le sigue por los presuntos delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir.

El presidente Vizcarra había sido citado para este martes a las 10 de la mañana por el fiscal Juárez, quien lo investiga por presuntos hechos ocurridos cuando era gobernador de Moquegua. Sin embargo, no acudió y viajó a Lambayeque y a San Martín para realizar otras actividades.

Juárez consideró este martes que “el ciudadano Martín Vizcarra viene demostrando una actitud de rebeldía frente al requerimiento fiscal”. Agregó que el requerimiento solo “busca esclarecer los hechos y garantizar su derecho de defensa respecto a las graves imputaciones que existen en su contra”. Así lo asegura en un oficio al que tuvo acceso El Comercio.

El fiscal también señala que la carta enviada por el secretario general del despacho presidencial, Pedro Angulo, a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, - en la que Vizcarra le solicita definir qué fiscalía especializada lo investigará - , “no se encuentra arreglada a ley”.

Juárez argumenta que la fiscal de la Nación no tiene atribuciones para definir conflictos de competencia. Agrega que esa labor le corresponde a fiscalía superiores. Además, detalla que su despacho abrió investigación contra “personas debidamente identificadas” (entre ellos Vizcarra) y “delitos debidamente tipificados”, mientras que otro despacho fiscal solo abrió investigación “contra los que resulten responsables (es decir, por personas aún no identificadas)”.

Juárez se refiere al despacho del fiscal Elmer Chirre, quien realiza una serie de pesquisas por el caso Lomas de Ilo, pero “contra los que resulten responsables”.

El fiscal concluye que “el ciudadano Martín Vizcarra Cornejo solo “se encuentra investigado como tal en este Despacho Fiscal”. Por ello, señala que es allí donde "debe responder sobre los graves cargos que se le atribuyen dentro del marco de la observancia del debido proceso”.

Escrito del fiscal Germán Juárez





Este Diario también accedió a un oficio que Juárez ha enviado al secretario general de Palacio de Gobierno. En este, le pide que le notifique a Vizcarra que está citado para el 12 de noviembre.

El lunes, el presidente Vizcarra envió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidiéndole “definir" que fiscalía especializada iba a investigar los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En respuesta, la titular del Ministerio Público le informó que “carece de facultades" para ello.

En uno de sus encuentros con la prensa, cuando se le consultó sobre la citación del fiscal Juárez, Vizcarra señaló que espera saber que fiscalía verá el caso.

“[¿Responderá ante Germán Juárez?] Por eso ayer pregunté, porque hay otra fiscalía que también está investigando la misma materia. No se puede dar el caso que un ciudadano independientemente que sea presidente de la República o no, no puede ser que esté yendo a dos fiscalías para aclarar asuntos sobre la misma materia de investigación. Queremos que el Ministerio Público, como institución, defina cuál es la fiscalía competente y en función de eso, vamos a responder”, señaló tras asegurar que tiene toda la predisposición de dar su testimonio ante el Ministerio Público.

“Como todo ciudadano, yo tengo derecho de saber qué fiscalía va a investigar la materia. No pueden investigar un mismo hecho dos fiscalías. Lo único que pido es que me digan cuál. Consultaré con los abogados si es, como usted dice, que la fiscal de la Nación ha dicho que ella no puede definir, tendrá que haber un ente superior que lo defina”, señaló ante la prensa desde Chiclayo.

