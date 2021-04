Conforme a los criterios de Saber más

El fiscal José Domingo Pérez conversó con El Comercio sobre cómo quedará la investigación a su cargo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, si gana la presidencia de la República el 6 de junio. Pérez advirtió que la acusación que presentó en marzo pasado quedaría suspendida si llega a ocupar la jefatura del Estado y que “nunca antes” ha ocurrido una situación como esta.

—En caso de que Keiko Fujimori sea elegida, ¿de qué manera afectará al proceso judicial?

Hay una preocupación de lo que puede suceder. Se la ha acusado como lideresa de una organización criminal y por delitos graves como lavado de activos, obstrucción a la justicia. Se ha solicitado una pena de 30 años con seis meses. Es una situación inédita que está ocurriendo en la historia judicial del país. Nunca ha sucedido antes que un acusado o acusada por un delito grave vaya a ocupar la primera magistratura del país. ¿Qué es lo que puede suceder? La aplicación del artículo 117 de la Constitución que establece la inmunidad a quien ocupe el cargo de presidente de la República. Es una decisión que la tendrá que adoptar el Poder Judicial (PJ) llegado el momento.

—Estamos en un escenario en el que ella podría convertirse en la próxima presidenta y ya tiene 24 virtuales congresistas electos.

De darse el caso, se va a tener que suspender la continuación del proceso respecto a la acusada. Respecto a los demás coacusados, continuará con el peligro que ello supone. Tenemos colaboradores eficaces que tienen que ir a declarar a juicio, testigos, peritos. Espero que haya respeto a la independencia del PJ y a la autonomía del Ministerio Público. Pero el último mensaje de Keiko Fujimori, en su Twitter, donde anuncia que se va a enfrentar a mí y que yo he tirado ya la toalla de mi carrera judicial, me preocupa. Me parece que es un acto de amenaza.

Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral.

(VIDEO) pic.twitter.com/bovUI5zid9 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 11, 2021

—¿Cuánta evidencia hay contra Fujimori?

Tenemos la aceptación de cargos de 14 colaboradores eficaces. Tenemos pericias que determinan cómo ha sido el procedimiento para blanquear o lavar el dinero, las declaraciones testimoniales de varias personas que han participado en estos actos ya sea como testigos directos o referenciales, la documentación incautada, la información bancaria.

—¿Se podrían presentar nuevos elementos? La defensa de Fujimori ha señalado que la fiscalía no ha concluido las diligencias.

No ha quedado nada incompleto. Por el contrario, se van a iniciar algunas investigaciones de hechos que se han ido descubriendo. Obviamente, la defensa lo que busca es desacreditar el trabajo que realiza la fiscalía.

—Entonces descartan que no hayan concluido.

No, definitivamente nunca se ha afectado el derecho de defensa. Lo que yo veo acá es una actitud de desacreditar el trabajo de los fiscales. Ayer [martes] el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular [Luis Galarreta] señaló hechos que no son ciertos y que dan un tamiz de que estaría tratando de interferir con la acción de la justicia cuando señala que el PJ habría anulado pruebas del Ministerio Público. No es cierto. Me preocupa que se anuncie, a través de actores políticos, que el caso se va a caer. Eso ya es entrometerse en lo que es la independencia del PJ.

—¿Cuándo podría iniciarse el juicio oral?

No tenemos una fecha próxima de cuándo pueda iniciarse ni siquiera el control de acusación. De parte de la fiscalía, estamos con toda la actitud de que esto pueda llevarse lo más pronto.

El fiscal del equipo Lava Jato dijo esperar que, ante cualquier escenario político, se mantenga el respeto a la independencia de poderes. (Foto: Hugo Pérez)

—Para entender esta conexión político-judicial, ¿cuál es el rol que jugó Fuerza Popular en esta presunta organización criminal?

Me remito a lo que dijo Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, en la sentencia que dispuso la liberación de la acusada. Él señaló que uno de los factores por los cuales debía variarse la condición [carcelaria] era que el poder político que ostentaba había desaparecido con la disolución del Congreso, con lo cual legítimamente me pregunto: de asumir poder político, ¿no se estaría configurando aquello que Ramos señaló como peligro procesal? Es una situación compleja, difícil y que la fiscalía tendrá que pronunciarse cuando determine aspectos que hacen peligrar el desarrollo del proceso.

—Fujimori ha señalado que, de llegar a la presidencia, indultará a su padre. ¿Cree que desde el poder tome otras acciones, por ejemplo, contra ustedes, los fiscales que siguen su caso?

Es una preocupación, no lo voy a negar. Y esto lo estoy hablando a título propio, no como parte del equipo especial. Siento una preocupación por mi seguridad personal, familiar, laboral, profesional. Siento una preocupación por quienes finalmente confiaron en el sistema de justicia íntegro prestando su declaración como testigos, señalando y narrando los hechos como ocurrieron libres de cualquier extorsión, ventaja, coacción, de los que eran víctimas en el pasado cuando llegué a conducir este caso. O de quienes aceptando responsabilidad y asumiendo las consecuencias de la declaración judicial de culpabilidad se sometieron a procesos especiales de colaboración eficaz. Siento preocupación, pero confío en que la independencia del PJ y la autonomía del Ministerio Público sabrán hacer frente.

—¿Usted renunciaría al caso si Keiko Fujimori gana en la segunda vuelta?

Soy un fiscal titular, soy un fiscal nombrado por concurso público de méritos desde el 2005. Tengo ya bastante tiempo en el ejercicio de esta función. La garantía de mi nombramiento me permite conducir estos casos y saber soportar las presiones internas y externas que pueden haber en el desarrollo de los procesos. Mientras haya el respeto a las instituciones, la independencia en el PJ y la autonomía en el Ministerio Público, se va a continuar con el desarrollo y la conducción de estos casos, no lo dude. Soy fiscal titular y mientras mi institución me permita conducir este proceso, lo conduciré.

