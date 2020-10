Conforme a los criterios de Saber más

El aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 no solo ha declarado al fiscal del equipo Lava Jato, Germán Juárez, que el ex gerente general de Obrainsa Elard Paul Tejeda Moscoso entregó S/1′000.000 al entonces gobernador regional de Moquegua Martín Vizcarra. El pago ilícito, según ha manifestado, fue a cambio de la adjudicación al consorcio Obrainsa-Astaldi la obra Línea de Conducción 1 Jaguay - Lomas de Ilo y el Sistema de Riego I Etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo, que tuvo un valor de S/. 80′981.137,34.

El aspirante a colaborador también ha entregado al equipo especial Lava Jato una voluminosa documentación que respaldaría su versión. Por esta entrega, El Comercio pudo conocer que el último jueves el fiscal Juárez, quien investiga el caso ¨club de la construcción¨, acudió a las oficinas de Obrainsa ubicadas en San Isidro. Juárez llegó junto a uno de sus fiscales adjuntos, Willy Huisacayn y dos peritos informáticos del Ministerio Público.

El motivo de la diligencia fue para corroborar que los correos electrónicos que presentó el aspirante a colaborador eficaz N° 10-2018, relacionados con el alquiler de la avioneta que -según ha indicado- Martín Vizcarra, entonces gobernador regional de Moquegua, le solicitó días después de que Obrainsa ganara la buena pro de la millonaria licitación.

El fiscal Germán Juárez es quien investiga el caso 'club de la construción' y quien tiene la declaración del aspirante a colaborador eficaz 10-2018. (Foto: Archivo/El Comercio)

En esta diligencia también estuvieron presentes el abogado del postulante a colaborador N°10-2018, el gerente central de equipo de Obrainsa, Federico Tejeda Moscoso, y el ingeniero de sistemas de la compañía, Giancarlo Reyna.

El procedimiento se desarrolló en uno de los ambientes del segundo piso denominado “Sala de Gerencia” de Obrainsa, con la finalidad de acceder al archivo del servidor de los correos corporativos de la constructora, en el que se encuentra la fuente original de las copias de los correos que presentó el aspirante. También procedieron a realizar una copia espejo a una de las computadoras.

Parte del acta fiscal en la que precisan quiénes han participado de la diligencia en las oficinas de Obrainsa. (Fuente: El Comercio)

La avioneta que alquiló Obrainsa

El 2 de diciembre del 2013, cuando el consorcio ya había ganado la licitación en Moquegua, Elard Tejeda recibió una llamada de Martín Vizcarra desde Moquegua en la que le pidió “que le alquilé una avioneta, porque tenía urgencia de reunirse con unas personas que se encontraban en Lima y necesitaba que los trasladen a Tacna o Ilo para reunirse con él. En la llamada, según el testimonio, le indicó que el costo de este servicio sea “a cuenta de lo pactado”, refiriéndose al pago ilícito acordado que debía dársele por la adjudicación” a favor del consorcio que conformó Obrainsa y Astaldi.

El Comercio accedió a los correos electrónicos que intercambiaron Vizcarra con Elard Paul Tejeda y, su secretaria, Ana Ellen en las que coordinaban el alquiler de una avioneta por un total de S/ 35.985,64, indicando que el servicio se facturará a nombre de Obrainsa.

En uno de los correos de fecha 2 de diciembre Tejeda le escribe al hoy presidente de la república: “Estimado Martín, Adjunto cotización requerida. Saludos, Paul Tejeda”. Al día siguiente, el 3 de diciembre, Vizcarra respondió a Tejeda que le envíe la cotización porque “solo llegó 02 gráficos”.

Luego la secretaria de Tejeda envió al correo institucional de Vizcarra (mvizcarra@regionmoquegua.gob.pe), con copia a su jefe Tejeda (paul.tejeda@obrainsa.com.pe), en el que le solicitó “le indique la lista de pasajeros que viajarían en la avioneta, toda vez que la empresa ATSA requería esa información”.

Casi una hora y media después, Vizcarra respondió al correo de Ellen con copia a Tejeda Moscoso con el asunto “Relación de pasajeros” y detalló los nombres de los pasajeros que abordarían el avión: Luis Arce Catacora, Viviana Caro Hinojosa, Edwin Rojas Ulo, Jorge Manrique Arduz, Roxana Mallera Mamani y Saúl Linares Beza. Al final de dicho correo electrónico el señor Martín Vizcarra Cornejo se despidió con las palabras: “Saludos, Martín Vizcarra”. Todos la delegación estaba integrada por funcionarios bolivianos.

Desde el Agustino, el jefe de Estado reconoció ayer la existencia de los correos, pero indicó que no había nada irregular en que la empresa Obrainsa haya pagado el servicio para el traslado de pasajeros. También señaló que era “extraño” que la revelación del testimonio de un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía, publicada por El Comercio, se produzca luego de que reclamara por una mayor celeridad en las indagaciones que involucran a la empresa brasileña Odebrecht. " Cuando toco a Odebrecht viene este tipo de titular. ¿Pretenden que no toque a Odebrecht? ¿pretenden que no luche contra la corrupción?" , afirmó.

