El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien investiga las contrataciones en el Estado de la expareja y la excuñada de Mirian Morales, ex secretaria general de Palacio de Gobierno, negó que haya sentido presiones y señaló que, en todo caso, tiene que estar preparado para cuando eso pudiera suceder.

“[¿Ha sentido presiones?] No, para eso estamos preparados porque si dijera que he sentido presiones, mejor no estaría llevando el caso. Tengo que estar preparado para cualquier tipo de presión", exclamó.

Afirmó que la investigación es secreta para evitar interferencias en las pesquisas ante los posibles vínculos de poder de parte de los investigados.

“Cuando las declaramos en secreto, que no tiene nada que ver con secretos de Estado, de la investigación no se van a enterar los investigados o agraviados, solo se lleva de parte de la fiscalía y hay un plazo perentorio del secretismo de la investigación. [Esto se hace] Para tener un mejor resultado, para que no se ahuyente la evidencia, para poder asegurar algunos medios probatorios, algunos elementos de convicción que se requieren”, indicó en Radio Exitosa.

Detalló que el carácter de las investigaciones penales tiene dos sentidos: uno reservado -que solo lo pueden saber las partes: los investigados, la fiscalía y el agraviado y además “secreto”.

“Hay aspectos del poder que se ejercen con mucha presión para inmiscuirse en algunos asuntos que les compete netamente al Poder Judicial y al Ministerio Público, entonces, para que las investigaciones sean más viables y tengan resultados aplicamos técnicas especiales de investigación, uno -por ejemplo- declarar en secreto la investigación porque si no, no se puede llegar mucho porque podría haber mucha injerencia”, dijo consultado específicamente sobre la investigación que realiza por las contrataciones en el MTC.

Además, Reynaldo Abia especificó que en las investigaciones con carácter secreto, se están aplicando técnicas de indagación estipuladas en el Código Procesal.

“Lo que tengo que decir es que, si uno declara en secreto algunas investigaciones, tiene que aplicar técnicas de investigación que también lo señala el Código Procesal, puede ser videovigilancia, pesquisas, levantamiento del secreto de comunicaciones, escuchas legales, que a su vez de manera secreta, no reservada, el juzgado nos puede resolver son fines de aseguramiento”, detalló.

El fiscal anticorrupción confirmó que el jueves le envió un oficio al Martín Vizcarra, a fin de tomar su declaración.

Oficio enviado por el fiscal Abia a Palacio de Gobierno

Oficio enviado por el fiscal Abia a Palacio de Gobierno





Antes de ingresar como funcionaria de Palacio de Gobierno, Mirian Morales fue directora general de Asuntos Socio Ambientales del MTC del 17 de agosto del 2016 al 24 de marzo del 2018, designada por el presidente Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones.

En la gestión de Morales como titular de aquella dirección, Claudia Mere Vidal, hermana de Jorge Mere Vidal, ex pareja y padre de la hija de Morales, suscribió una orden de servicio con aquella área.





