La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), por las contrataciones en el Parlamento de personas allegadas a su pareja, el exlegislador Paul García.

El Ministerio Público busca determinar si Amuruz cometió el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Los fiscales adjuntos Lesly Silva y Óscar Polanco, del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, acudieron al Congreso ayer (lunes 23) para cumplir con una diligencia de exhibición de documentos referidos a la planilla de trabajadores parlamentarios.

Los representantes del Ministerio Público fueron recibidos por funcionarios de la Oficialía Mayor del Congreso aproximadamente a las 3 p.m..

Según el registro de visitas del Parlamento, también fueron atendidos por la Dirección General de Administración, que encabeza la exparlamentaria Marisol Espinoza.

La diligencia duró poco más de dos horas.

Representantes del Ministerio Público en diligencia de exhibición de documentos en el Congreso. Foto: Ministerio Público

En tanto, Amuruz estuvo ayer en la oficina de la tercera vicepresidencia del Congreso, donde recibió a un alcalde distrital como parte de sus actividades por la semana de representación.

Horas antes estuvo a cargo de una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Elección del Tribunal Constitucional.

Amuruz se reunió ayer en el Congreso con el alcalde del distrito de Cascapara (Ancash), Jorge Infante Jara. Foto: Rosselli Amuruz

Recientemente, el Congreso rechazó censurarla por la contrataciones de allegados a su pareja, no respetar el duelo por el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García y realizar diversos viajes personales en lugar de cumplir con las semanas de representación.

Ante el pleno del Parlamento, Amuruz ofreció disculpas públicas por haber acudido a la fiesta de su pareja - que terminó con el asesinato del comunicador Christiam Enrique Tirado - mientras el Congreso se encontraba de duelo. No obstante, no se pronunció por las contrataciones cuestionadas.

Previamente, El Comercio reveló que ocho personas allegadas a García trabajaban en oficinas vinculadas a Amuruz o fueron contratadas a pedido de ella.

La Procuraduría General del Estado solicitó a la fiscalía el viernes pasado que inicie diligencias preliminares por este caso.

La lista de allegados en el Congreso

Entre los involucrados se encuentra Erik Enrique (hermano de Christiam), quien ingresó a trabajar en la Oficina de Comunicaciones del Congreso a finales de agosto pasado.

Enrique figura como militante del movimiento regional Más Callao, agrupación con la que García postuló a la alcaldía chalaca en 2022. También registra una visita al despacho de Amuruz el 10 de agosto.

Además, Angie Gómez Acosta, esposa del asesinado Christiam Enrique, aparece en la planilla del Congreso como técnico en la Oficina de Comunicaciones.

En tanto, Rony Enrique figura en la planilla del Parlamento en septiembre, como técnico en la Comisión Especial Capital Perú, que impulsó y presidió Amuruz.

La lista de contrataciones continúa con Alejandra García Oviedo, hermana de Paul García. El programa “Al estilo Juliana” reveló que ella ingresó a trabajar en el área de Calidad Legislativa, que depende de la vicepresidencia de Amuruz.

También se identificó a Carmen Neyra Jiménez como asesora II del despacho de Amuruz. Ella fue personera legal de Más Callao en 2022.

Las funcionarias Rocío Beltrán y Cenit Málaga figuran en la planilla de la tercera vicepresidencia de Amuruz. Ambas trabajaron en el despacho de García en el período legislativo 2020-2021.

Por último, Karen Rojas Brandes, asesora II en la Comisión Especial Capital Perú, postuló como regidora en la lista de candidatos que encabezó García para la alcaldía del Callao en 2022.

Amuruz justificó las contrataciones en diálogo con El Comercio: “La modalidad de captación de posibles trabajadores para las oficinas del servicio parlamentario se realizan tomando como referencia principalmente a profesionales y técnicos que tienen experiencia en el trabajo parlamentario y que son personas que han trabajado con congresistas o ex congresistas. Esta práctica es usual desde hace muchos años en el Congreso”, dijo.

La legisladora agregó: “Las entrevistas que realizan los vicepresidentes a los posibles empleados para las oficinas que supervisan no son vinculantes para los contratos, ya que el Congreso evalúa los CV y verifica que esas personas cumplan con los requisitos para cada cargo. Por otro lado, al no estar vigente el estatuto del trabajador parlamentario no existe la posibilidad de realizar concursos públicos”.