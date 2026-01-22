La Fiscalía de la Nación dispuso archivar la investigación seguida contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, al determinar que no existe mérito para formular denuncia constitucional en su contra por diversos presuntos delitos.

Mediante la Disposición N.° 11, emitida el 20 de enero de 2026, el despacho fiscal resolvió no proceder con la denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ Gino Augusto Tomás Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y Cayo César Galindo Sandoval, así como contra Liz Patricia Benavides Vargas, Jorge del Castillo Gálvez y José Humberto Abanto Verástegui.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La investigación estaba relacionada con la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, como avocamiento ilegal de proceso en trámite, y delitos contra la administración pública, entre ellos usurpación de función pública y abuso de autoridad, vinculados al trámite y emisión de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, de junio del 2025.

Asimismo, la Fiscalía resolvió no continuar con las investigaciones por presunta falsedad ideológica atribuidas a María Teresa Cabrera Vega, así como por el presunto delito de acoso agravado contra los magistrados Gino Ríos y Cabrera Vega, y por una imputación de usurpación de funciones contra Patricia Benavides relacionada con su permanencia en instalaciones del Ministerio Público en junio de 2025.

En el mismo pronunciamiento, el despacho fiscal declaró el rechazo liminar de las denuncias presentadas por Delia Espinoza Valenzuela y Juan Walter Sifuentes Bustillos, quienes habían imputado a Benavides y a miembros de la JNJ la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos usurpación de funciones, desobediencia a la autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Finalmente, la Fiscalía dispuso el archivo definitivo de la carpeta fiscal acumulada y ordenó notificar la decisión a las partes procesales, además de autorizar la entrega de copias digitalizadas solicitadas por la defensa de uno de los investigados.

VIDEO RECOMENDADO