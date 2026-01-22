Fiscalía archiva caso contra JNJ y Patricia Benavides. (Foto: Andina)
Fiscalía archiva caso contra JNJ y Patricia Benavides. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La dispuso archivar la investigación seguida contra los miembros de la y la exfiscal de la Nación, , al determinar que no existe mérito para formular denuncia constitucional en su contra por diversos presuntos delitos.

LEE: José Jerí ante el Congreso: nuevas versiones, regalos y el pulso político en la Comisión de Fiscalización

Mediante la Disposición N.° 11, emitida el 20 de enero de 2026, el despacho fiscal resolvió no proceder con la denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ Gino Augusto Tomás Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y Cayo César Galindo Sandoval, así como contra Liz Patricia Benavides Vargas, Jorge del Castillo Gálvez y José Humberto Abanto Verástegui.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

La investigación estaba relacionada con la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, como avocamiento ilegal de proceso en trámite, y delitos contra la administración pública, entre ellos usurpación de función pública y abuso de autoridad, vinculados al trámite y emisión de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, de junio del 2025.

Asimismo, la Fiscalía resolvió no continuar con las investigaciones por presunta falsedad ideológica atribuidas a María Teresa Cabrera Vega, así como por el presunto delito de acoso agravado contra los magistrados Gino Ríos y Cabrera Vega, y por una imputación de usurpación de funciones contra Patricia Benavides relacionada con su permanencia en instalaciones del en junio de 2025.

En el mismo pronunciamiento, el despacho fiscal declaró el rechazo liminar de las denuncias presentadas por y Juan Walter Sifuentes Bustillos, quienes habían imputado a Benavides y a miembros de la JNJ la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos usurpación de funciones, desobediencia a la autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

MÁS: Martín Vizcarra sigue trabajando como jefe de campaña de Perú Primero pese a estar en prisión

Finalmente, la Fiscalía dispuso el archivo definitivo de la carpeta fiscal acumulada y ordenó notificar la decisión a las partes procesales, además de autorizar la entrega de copias digitalizadas solicitadas por la defensa de uno de los investigados.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC