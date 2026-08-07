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Resumen

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Harvey Colchado
Harvey Colchado
Por Martín Calderón

El Ministerio Público acusó al segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado (Ahora Nación) de los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, y solicitó que se le imponga una pena de nueve años y cuatro meses de prisión efectiva. La imputación está relacionada con el alquiler de un inmueble a la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando fue coronel PNP en actividad.

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