Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Escucha la noticia

00:0000:00
Martín Vizcarra condenado: Estos son los otros casos que aún tiene pendientes con la justicia
Resumen de la noticia por IA
Martín Vizcarra condenado: Estos son los otros casos que aún tiene pendientes con la justicia

Martín Vizcarra condenado: Estos son los otros casos que aún tiene pendientes con la justicia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La reciente condena a 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra por corrupción es apenas el inicio de un extenso rosario de expedientes fiscales, judiciales y congresales que pesan en su contra por múltiples casos, los cuales pretendió opacar con una campaña política frustrada —y materialmente inviable— rumbo a las Elecciones Generales de 2026. En total, son nueve carpetas por las cuales deberá responder ante la justicia, ahora desde un centro penitenciario [ver gráfica].

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC