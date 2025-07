Representantes del Ministerio Público acudieron este martes 22 de julio a la sede de la Defensoría del Pueblo para recabar información sobre la designación de Gino Ríos como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La diligencia se realiza luego de que el programa “Cuarto Poder” reveló que Ríos tiene una sentencia en su contra por violencia familiar, emitida en mayo del 2011.

Fuentes de El Comercio precisaron que se trata de diligencias previas a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Estas consisten en recabar documentación del proceso de selección con el que Ríos fue elegido como miembro de la JNJ.

El proceso de selección estuvo a cargo de una comisión especial encabezada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

El fallo revelado por “Cuarto Poder” fue dictado por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, que determinó la existencia de maltrato psicológico ejercida por Ríos en agravio de su excónyuge, de quien se divorció hace 14 años.

Gino Ríos no apeló y aceptó el fallo, de acuerdo con el dominical. No obstante, la sentencia no fue tema de debate ni cuestionamiento durante la etapa de entrevistas de los postulantes a la JNJ.

Ante ello, los congresistas Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Susel Paredes (Bloque Democrático) pidieron a la junta disponer la separación de su presidente e iniciar su proceso de vacancia.

A través de un oficio enviado a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, recordaron que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la institución establece que están impedidos para ser elegidos miembros los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso o por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes.

Asimismo, mencionaron que el artículo 18 de la Ley Orgánica contempla que el miembro de la JNJ vaca por tener resolución judicial firme condenatoria por delito común o por violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar.

“Por lo expuesto, queda evidenciado que el señor Ríos Patio se encuentra incurso en una causal de vacancia, por lo que corresponde su inmediata separación”, subrayaron.

“Al respecto, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia contempla que, si uno de sus miembros se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procede a su separación por vacancia, bajo la responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con lo previsto en el Título VI de la presente ley”, agregaron.

Nuevo pedido de vacancia

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó este martes 22 de julio un nuevo pedido de vacancia contra Gino Ríos y que se le suspenda preventivamente del cargo.

Fuentes de El Comercio informaron que la legisladora sustentó su pedido en un escrito de 10 páginas. La parlamentaria espera dar a conocer los detalles del documento este jueves 24.

#JNJ He solicitado al Pleno de la JNJ, mediante escrito formal y debidamente fundamentado, la vacancia de Gino Ríos Patio, Presidente de la JNJ por incurrir en causal de impedimento para ejercicio del cargo al contar con sentencia consentida por violencia familiar. Asimismo, en… pic.twitter.com/JHwsiQPBwR — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) July 22, 2025

Luque Ibarrra presentó dos oficios ante el Poder Judicial y Ministerio Público solicitando información sobre las investigaciones en curso o sentencias que hayan tenido los actuales miembros de la JNJ.

Asimismo, la parlamentaria pidió que el PJ remita copia certificada del expediente por violencia.