El expresidente de transición Francisco Sagasti y sus dos exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice son investigados por el presunto delito de abuso de autoridad. (Foto: GEC)
El expresidente de transición Francisco Sagasti y sus dos exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice son investigados por el presunto delito de abuso de autoridad. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

La Procuraduría General del Estado (PGE) planteó un monto provisional de S/ 400 mil como posible reparación civil contra el expresidente del gobierno de transición (2020-2021) y sus exministros del Interior y José Elice por el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional (PNP).

Fue al solicitar a la Corte Suprema ser incorporada en el proceso, con el propósito de poder cobrar una eventual reparación civil. El caso fue abierto en la Fiscalía de la Nación a raíz de una resolución emitida en mayo por el Congreso.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
LEE MÁS: Francisco Sagasti: Congreso publica resolución que declara lugar para causa penal contra el expresidente por pases al retiro en PNP

Mediante un escrito, la procuradora general del Estado, María Caruajulca, requirió al juez supremo Juan Carlos Checkley su incorporación de en este proceso, seguido a Sagasti y a sus exministros por el presunto delito de abuso de autoridad.

Se trata de un monto que puede variar y que solo se cobraría a los implicados si al final del proceso se dictase una condena. De momento, el caso está en fase de indagación preparatoria en el Ministerio Público desde mayo pasado.

LEE MÁS: Francisco Sagasti: Pleno del Congreso no alcanza los votos requeridos para inhabilitar a expresidente

La defensa de Sagasti se opuso, razón por la cual el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema realizará el próximo 19 de noviembre, a las 8:00 horas, una audiencia virtual para evaluar la petición.

A los tres exfuncionarios el Parlamento les atribuye haber delinquido al emitir resoluciones arbitrarias e ilegales para disponer el pase al retiro de unos 19 tenientes generales y oficiales generales de la Policía para nombrar a un nuevo comandante general de esta institución.

LEE MÁS: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por diez años al exministro del Interior Rubén Vargas

Cabe recordar que, tras la aprobación de las causas penales, el pleno no alcanzó -en mayo pasado- los votos necesarios para inhabilitar a Francisco Sagasti y a sus dos exministros del Interior por 10 años.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC