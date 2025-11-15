La Procuraduría General del Estado (PGE) planteó un monto provisional de S/ 400 mil como posible reparación civil contra el expresidente del gobierno de transición Francisco Sagasti (2020-2021) y sus exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice por el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional (PNP).
Fue al solicitar a la Corte Suprema ser incorporada en el proceso, con el propósito de poder cobrar una eventual reparación civil. El caso fue abierto en la Fiscalía de la Nación a raíz de una resolución emitida en mayo por el Congreso.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Francisco Sagasti: Congreso publica resolución que declara lugar para causa penal contra el expresidente por pases al retiro en PNP
Mediante un escrito, la procuradora general del Estado, María Caruajulca, requirió al juez supremo Juan Carlos Checkley su incorporación de en este proceso, seguido a Sagasti y a sus exministros por el presunto delito de abuso de autoridad.
Se trata de un monto que puede variar y que solo se cobraría a los implicados si al final del proceso se dictase una condena. De momento, el caso está en fase de indagación preparatoria en el Ministerio Público desde mayo pasado.
LEE MÁS: Francisco Sagasti: Pleno del Congreso no alcanza los votos requeridos para inhabilitar a expresidente
La defensa de Sagasti se opuso, razón por la cual el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema realizará el próximo 19 de noviembre, a las 8:00 horas, una audiencia virtual para evaluar la petición.
A los tres exfuncionarios el Parlamento les atribuye haber delinquido al emitir resoluciones arbitrarias e ilegales para disponer el pase al retiro de unos 19 tenientes generales y oficiales generales de la Policía para nombrar a un nuevo comandante general de esta institución.
LEE MÁS: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por diez años al exministro del Interior Rubén Vargas
Cabe recordar que, tras la aprobación de las causas penales, el pleno no alcanzó -en mayo pasado- los votos necesarios para inhabilitar a Francisco Sagasti y a sus dos exministros del Interior por 10 años.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Martín Vizcarra “vivía de las coimas”: los alegatos finales de la fiscalía y la procuraduría antes de la sentencia del expresidente
- Pedro Castillo ahora se lanza al Senado: ¿Es viable postulación de golpista o solo un anuncio para la tribuna?
- Tomás Gálvez: ¿Qué sucederá con los equipos especiales del Ministerio Público?
- Elecciones 2026: Estos son los candidatos que encabezan las lista para el Senado y Diputados en Lima
- Las Elecciones 2026 y la alerta de una brecha presupuestal de más de S/500 millones: los riesgos que se advierten desde el JNE
Contenido sugerido
Contenido GEC