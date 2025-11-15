La Procuraduría General del Estado (PGE) planteó un monto provisional de S/ 400 mil como posible reparación civil contra el expresidente del gobierno de transición Francisco Sagasti (2020-2021) y sus exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice por el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional (PNP).

Fue al solicitar a la Corte Suprema ser incorporada en el proceso, con el propósito de poder cobrar una eventual reparación civil. El caso fue abierto en la Fiscalía de la Nación a raíz de una resolución emitida en mayo por el Congreso.

Mediante un escrito, la procuradora general del Estado, María Caruajulca, requirió al juez supremo Juan Carlos Checkley su incorporación de en este proceso, seguido a Sagasti y a sus exministros por el presunto delito de abuso de autoridad.

Se trata de un monto que puede variar y que solo se cobraría a los implicados si al final del proceso se dictase una condena. De momento, el caso está en fase de indagación preparatoria en el Ministerio Público desde mayo pasado.

La defensa de Sagasti se opuso, razón por la cual el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema realizará el próximo 19 de noviembre, a las 8:00 horas, una audiencia virtual para evaluar la petición.

#AudienciaPJ. Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, realizará el próximo 19 de noviembre, a las 8:00 horas, audiencia virtual contra expresidente Francisco Sagasti Hochhausler por presunto delito de abuso… pic.twitter.com/B0TVVvKUQE — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 15, 2025

A los tres exfuncionarios el Parlamento les atribuye haber delinquido al emitir resoluciones arbitrarias e ilegales para disponer el pase al retiro de unos 19 tenientes generales y oficiales generales de la Policía para nombrar a un nuevo comandante general de esta institución.

Cabe recordar que, tras la aprobación de las causas penales, el pleno no alcanzó -en mayo pasado- los votos necesarios para inhabilitar a Francisco Sagasti y a sus dos exministros del Interior por 10 años.