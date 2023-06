—¿Usted conoce a la empresaria Sada Goray?

Sí, no lo puedo negar, yo le he dado servicios, pero exclusivamente notariales. En 26 años [de trayectoria] hay muchas personas naturales y jurídicas a las que yo atiendo. Cuando me la recomendaron o tuve contacto con ella era como cualquier otra persona, honorable, con 16 o 18 años de experiencia en la construcción. Obviamente, la conozco, me habré reunido con ella un par de veces, tampoco es que estuviera constantemente con ella.

—¿Tenía una amistad con ella independientemente del trabajo notarial que realizó? El colaborador eficaz N°09-2023 ha señalado que usted estuvo en la fiesta de cumpleaños de Goray.

Mira, esa fue la única oportunidad, porque normalmente yo he tratado con ella temas de trabajo, y en esa oportunidad por una cortesía me invitaron, no sé si fue su gerente o su secretaria, estuve ahí un par de horas, hicimos un brindis, yo no conocía a las personas que estaban ahí, fue un poco extraño, compartí un brindis y me retiré, eso fue todo. Esa fue la única reunión no laboral [con Goray]. Y en tantos años de trabajo con algunos clientes se tiene alguna deferencia.

—El colaborador eficaz N°09-2023 afirmó que usted realizaba cualquier pedido que Goray le hacía, “uno de ellos era la emisión de documentos con fechas pasadas”.

No, eso no es cierto, esa persona tendrá que corroborar esa información. Normalmente, los documentos, como ella o cualquier otra empresa, se les da un servicio que ya está prestablecido. El Comercio refiere que hay una transferencia que se hizo en marzo de 2023, y que de alguna manera esta persona dice que fue algo tramado para burlar una incautación, pero eso no es cierto. Yo he pedido la escritura pública y esta es de 2022, hace más de un año. Y los que hacen la operación que son dos particulares, una sociedad conyugal y una señora Dayana [Pacheco] firma recién en marzo, se pasó más de un año sin firmar, y eso es común en cualquier notaría. A veces llevas un contrato, te enfermas y no asistes, por eso es que recién se inscribe este año, pero la escritura pública tiene más de un año de antigüedad. Es imposible hacer una escritura con fecha anterior, son documentos oficiales, numerados.

—¿Usted ha colaborador con Goray en actos irregulares? ¿Firmó documentos con fechas anteriores?

No, no, era mayormente eran documentos de su empresa [Marka Group], a la señora la he visto muy pocas veces, era para trámites regulares de su empresa, como cualquier otra, tengo 26 años dando servicios a muchas empresas y no es común que uno haga actos irregulares. No ha habido ningún acto irregular, esa persona lo tendrá que acreditar, muchas veces los colaboradores eficaces inventan cosas para salvarse, ese no ha sido el sentido de mi servicio.

—¿Y cómo llega a conocer a esta empresaria? Su notaría está en el Callao, la sede de Marka Group no es ahí y Goray vive en Surco.

En 26 años de ejercicio he sido referido por muchas empresas, nosotros trabajamos con bancos, hacemos un servicio personalizado, yo estoy a 10 cuadras de Lima, gran parte de mi cartera son empresas y personas de Lima. Hubiera sido sospechoso que ella se hubiera ido a un notario fuera de la ciudad.

—¿Y quién le presenta a Goray? ¿Fue Arbulú, ex representante de Marka Group?

No, no, no recuerdo, a mí a veces me refieren, yo no atiendo directamente en muchos casos a los clientes.

—¿Hizo servicios notariales a domicilio a Goray?

Sí, pero eso no es nada delictivo, vas a cualquier notaría y tienen personal de apoyo, en una notaría, el notario no trabaja solo. Entonces, hay algunos casos justificados donde se da ese servicio, pero con la seguridad del caso. En el caso de esta escritura de este año [sobre la casa en San Isidro], la señora que firma tiene la constancia biométrica. Es una escritura de dos personas distintas, ahí no interviene la señora Goray, yo no sabía ni conozco a esta gente relacionada con el Fondo MiVivienda.

—El programa “Cuarto Poder” advirtió en diciembre pasado que la casa en San Isidro fue entregada a Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, por Goray como parte de un presunto soborno. La venta se concreta en marzo de este año. ¿Usted no sabía que este inmueble estaba relacionado a presuntos actos de corrupción?

No, son temas extra notariales, son personas distintas, yo no estoy atento a si hay alguna negociación de otra naturaleza o con otras personas, mi contrato es de A con B, nosotros tenemos cientos de escrituras ahí en giro, y la señora recién ha pedido firmar en esa fecha. Y ahí está su constancia biométrica, ella se demoró más de un año en firmar, no sé sus razones, no sé qué negociación pueda haber detrás de esa operación.

—¿Tuvo relación con los negociados de Marka Group en el Fondo MiVivienda?

No, absolutamente, no es parte de mi trabajo. Mi trabajo era notarial, yo no tenía por qué contactarme con funcionarios de MiVivienda ni nada, no tengo ninguna necesidad, ni es parte de mi función. Cualquier persona que está ahí involucrada podrá declarar, ellos no me conocen, yo no los conozco. No sé qué tratos pueden haber tenido.

—¿Está dispuesto a acudir al Ministerio Público a declarar?

Por supuesto señor, si me cita el Ministerio Público, yo estaré ahí como testigo.

—¿Y si eventualmente es incluido en la investigación, se allanará?

La primera noticia que tengo ha sido el artículo [que ustedes han sacado], nunca me han citado ni tengo ninguna información de ellos.

—¿Cómo llegan a su notaría las personas que compran la casa en San Isidro? ¿Se los recomendó Goray?

Yo no sé realmente cuál es el trasfondo de eso, yo hice una transferencia, pero no sé realmente quién negoció, la verdad es que yo no sé. Formalmente, no hay ninguna transferencia a este señor Salatiel Marrufo, parece que fue un ofrecimiento, pero nunca le dieron nada, esos ya son temas extra notariales, yo solo he firmado una escritura donde una sociedad conyugal hace una operación con esta señora Dayana [Pacheco], y ahí quedó el tema mío. No sé quién está en posesión del inmueble, eso ya escapa a mi control.

—¿Ha sido sorprendido por Goray?

En ese caso del inmueble no interviene Goray, son personas distintas.

—¿Cuántos trámites notariales ha hecho para Goray y Marka Group? ¿Tiene un registro?

No, pero he pedido el dato, son temas propios de su empresa, no sé qué negociación puede haber habido detrás. Yo no he tenido conversación ni tratos, no tengo mayor información de eso.

—¿Dentro de los trabajos notariales que realizó para Goray estuvo una declaración de patrimonio que la empresaria presentó a MiVivienda?

Sinceramente, no te podría decir, por la cantidad y el volumen de trabajo que tenemos, no. Al final la responsabilidad es de la persona que presenta esta declaración, ella es la que debe responder, no el notario.

—¿Por qué un colaborador eficaz quisiera implicarlo en esta trama de corrupción de Goray?

No tengo idea, además, ninguno de los implicados podrá decir que yo he tenido reuniones con el Fondo MiVivienda, o que he tenido algún beneficio, se querrá salvar y toma como pretexto mi participación [en actos notariales].

—El colaborador eficaz N°09-2023 refirió, además, que tiene conocimiento que usted fue investigado por haber “creado” empresas de papel en su notaría.

Ese caso fue derivado al Callao, me han investigado cerca de dos años y la fiscal provincial dispuso el archivo porque no encontró ningún elemento, el procurador apeló y el fiscal superior anuló la resolución y dispuso una nueva investigación. El fiscal provincial me investigó de nuevo, por más de un año y volvió a opinar que no había mérito para abrir ningún proceso contra mí, cosa que fue ratificada por el fiscal superior.

—Y respecto al audio con el ex juez superior Walter Ríos, usted reconoció que era su voz…

Sí, me llamó, yo lo escuché pero yo nunca moví un dedo por él, al final quien lo atendió y ayudó a su esposa fue el secretario general del Ministerio de Justicia, no me acuerdo el apellido, se determinó eso en el Congreso y en la fiscalía. No estoy siendo investigado por este audio, yo ya declaré y la fiscal me dijo que tenía la situación clara. Fue una lamentable llamada, este señor me pidió algo, pero yo nunca lo serví.

—En el 2020, la Policía detuvo a 13 integrantes de “Los Embajadores”, una presunta organización criminal investigada por captar ciudadanos procedentes de Huancayo (Junín) para ingresarlos ilegalmente a Estados Unidos. Su notaría también estuvo implicada.

Esa es otra triste historia, yo tenía una empleada, la señora formó parte de “Los Embajadores”, y a nosotros nos sorprendió con la firma de permisos falsos de viaje, ahí comprometió a otros tres notarios, hemos acudido a fiscalía como testigos, y esta persona está detenida con los otros implicados. La señora está detenida porque fue denunciada por nosotros.

—Sr. Villavicencio su notaría se ha visto implicada en hechos lamentables de manera reiterada…

Sí pues, es que son 26 años de servicio, son esos pocos casos, yo me imagino que otras notarías a veces tienen estos impasses, porque el notario es sorprendido, la delincuencia va a un paso a adelante.