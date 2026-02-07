Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Fiscalía Anticorrupción iniciará la próxima semana las diligencias y citaciones como parte de la investigación contra quienes resulten responsables del aparente direccionamiento de recursos públicos de la franja electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Jerí no necesariamente gobierna, una crónica de Fernando Vivas tras la contratación de allegadas al mandatario
Política

Jerí no necesariamente gobierna, una crónica de Fernando Vivas tras la contratación de allegadas al mandatario

Diligencias fiscales por manejo de recursos de franja electoral se inician la próxima semana: ¿cuáles serán?
Justicia

Diligencias fiscales por manejo de recursos de franja electoral se inician la próxima semana: ¿cuáles serán?

Mario Vizcarra y la investigación por colusión que derivó en el embargo preventivo de su inmueble
Justicia

Mario Vizcarra y la investigación por colusión que derivó en el embargo preventivo de su inmueble

Alfonso López-Chau citado por fiscalía anticorrupción: ¿De qué se trata la investigación en su contra?
Política

Alfonso López-Chau citado por fiscalía anticorrupción: ¿De qué se trata la investigación en su contra?