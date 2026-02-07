Diligencias fiscales por manejo de recursos de franja electoral se inician la próxima semana: ¿cuáles serán?

La Fiscalía Anticorrupción iniciará la próxima semana las diligencias y citaciones como parte de la investigación contra quienes resulten responsables del aparente direccionamiento de recursos públicos de la franja electoral.

Así lo confirmó a El Comercio el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al ser consultado sobre cuánto comenzarían las primeras acciones del Ministerio Público respecto al caso.

“[¿Las diligencias comienzan la próxima semana?] Claro que sí”, indicó.

El máximo representante de la Fiscalía detalló que la indagación empezará por Nativa Televisión (Abra Producciones S.A.C.), que hasta abril de 2025 tuvo como accionista mayoritario a Miguel del Castillo, fundador del partido Primero La Gente (PLG).

“Va a empezar por Nativa y los responsables que están con ellos, porque ese es el hecho más notorio”, reveló a este Diario.

Esa línea de investigación se abrió en el Ministerio Público al considerar que Nativa Televisión habría sido beneficiado por partidos como País para Todos y Primero La Gente, con un presunto uso indebido de los fondos distribuidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Entre tanto, Gálvez indicó que las indagaciones deberán esclarecer qué delitos podrían configurarse en esta etapa de la investigación.

“Dependiendo de todos los hechos tenemos que ver si se configura el delito de colusión, peculado o algún otro delito. Todo eso dependerá de cómo ha pasado el hecho”, explicó.

Si bien no precisó cuáles serían los plazos de la investigación, refirió que, normalmente, en casos similares estos oscilan entre 90 y 180 días.

Paralelamente, el viernes, indicó a RPP que el 5 de febrero se inició la investigación preliminar, luego de realizar el miércoles las gestiones con Omar Tello, fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción.

“Anoche conversamos nuevamente (con Tello) y dijo que se habían remitido los datos para el caso”, refirió a RPP.

Gálvez explicó que, si se están desviando fondos y apropiando de los recursos, entonces “hay indicios razonables de la comisión de un delito”.

Conflicto interno

Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, advirtió que sino se sancionaban a los responsales, el daría un paso al costado. Foto: GEC / Joel Alonzo / JOEL ALONZO

Como se sabe, algunos candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de País para Todos denunciaron hechos irregulares relacionados con el aparente direccionamiento de fondos estatales, los cuales calificaron como “inaceptable e inmoral”.

Este pronunciamiento generó que más postulantes se sumaran al mismo pedido. En total, hasta el jueves por la noche, se contabilizaron 42 candidatos que exigían que Vladimir Meza, presidente del partido País para Todos, se pronunciara mediante un informe sobre las coordinaciones relacionadas con la franja electoral.

Meza asistió desde el jueves a diversos programas para explicar que se reunió con Marco Delgado Azabache —a quien inicialmente identificó como Marcos Zevallos—, quien era el coordinador del tema de las franjas electorales; es decir, el responsable del manejo de este proceso.

Vladimir Meza, de País Para Todos, defendió a Carlos Álvarez, su candidato presidencial, en Siempre a las ocho. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

No obstante, indicó que tras esa reunión le quedó claro que no existió ninguna irregularidad que ameritara tomar medidas drásticas en su contra, como, por ejemplo, retirarlo del cargo. Sin embargo, a nivel interno se maneja la versión de que Carlos Álvarez habría intentado imponerse en todo momento.

El viernes por la noche se realizó otra reunión. Según fuentes de País para Todos, en ese encuentro se acordó devolver los 642 mil soles que iban a ser utilizados en el canal Nativa para emitir, desde el 11 de febrero, la franja electoral del partido.

Para ello, aseguraron que durante el mismo día se enviaría una carta a la ONPE, formalizando la solicitud de devolución del dinero a dicho organismo. El objetivo era que la totalidad del fondo se destine a educación electoral.

En la reunión estuvieron presentes Vladimir Meza (presidente), Carlos Álvarez (candidato presidencial), Delsy Romero (secretaria general), Martín Soto (jefe del plan de Gobierno) y Julia Príncipe (candidata al Senado).

Este Diario consultó a tres expertos en temas electorales sobre la viabilidad de que un partido solicite la devolución de dichos fondos, quienes coincidieron en que es posible debido a la falta de una regulación específica.

El abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, indicó que, al no existir plazos establecidos para revertir la asignación a un medio de comunicación, el partido podría solicitar la devolución del dinero a la ONPE en cualquier momento.

“En la regulación que se está dando para el tema de la franja es insuficiente y como no dan plazo para revertir la asignación a un medio de comunicación, como no existe, podrían en cualquier momento la organización política solicitar la reversión”, explicó.

Una opinión similar expresó José Tello. El experto en temas electorales aseguró que la solicitud de devolución de fondos que formule cualquier partido es viable, pero “debe ser revisada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”.