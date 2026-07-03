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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un fallo del Tribunal Constitucional que ordena a este Diario eliminar tres artículos periodísticos publicados en el 2014 en nuestra versión digital provocó un inmediato rechazo de especialistas en libertades de prensa e información, y en derecho digital. La sentencia abre las puertas a que cualquier persona mencionada en reportajes exija la desaparición de estos en Internet, aun cuando hayan informado hechos veraces al momento de su difusión.

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