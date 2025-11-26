Tras la sentencia de 14 años de prisión dictada contra el expresidente Martín Vizcarra, los fiscales Germán Juárez Atoche y Rafael Vela se pronunciaron para respaldar la decisión del Poder Judicial y aclarar varios puntos cuestionados por el exmandatario y su defensa.
Germán Juárez Atoche, fiscal del caso, señaló que el voto discordante de uno de los magistrados no exime a Vizcarra de responsabilidad. “El voto discordante del magistrado no es que digan que no habría cometido delito. Lo que dice el magistrado es que, efectivamente, hubo hechos de corrupción, pero no hubo condicionamiento, sino hubo una aceptación y por ende la pena habría sido menor”, explicó.
Juárez subrayó que el fallo tiene absoluta claridad y descarta cualquier motivación externa. “El día de hoy se ha dado un fallo con una claridad meridiana respecto a su análisis y las pruebas que se han actuado en un debido proceso no ha sido marcado por ningún interés político. La Fuerza acreditativa que ha tenido el Ministerio Público han estado despercudidas de cualquier persecución política”, declaró.
El fiscal fue categórico al responder a quienes afirman que la sentencia carece de pruebas. “Eso es falso, eso es no querer ver los hechos concretos y las pruebas que se han valorado por los jueces”, sostuvo. “Acá, el señor Martín Vizcarra Cornejo ha sido acusado por hechos concretos de corrupción, y ahí están las evidencias que hoy han sido evaluadas”.
Por su parte, Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, destacó el impacto institucional del fallo. “Se trata de evitar la impunidad en aparatos de poder. Se trata de tres expresidentes constitucionales, lo que no da la nota de que, efectivamente, el sistema de justicia está resistiendo ante las presiones, ante la intromisión de la política”, expresó.
Vela recordó que tanto él como otros miembros del equipo fiscal han sido objeto de presiones y sanciones irregulares. “Hemos sido objetos de suspensiones ilegales que luego fueron corregidas por el Poder Judicial, que es el último bastión de la democracia y del respaldo a la autonomía fiscal”, dijo.
“Los resultados son estos, para quienes lo quieran ver”, añadió, reafirmando que el Ministerio Público continuará enfrentando presiones mientras persiga casos de alta relevancia política.
