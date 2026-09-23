El fiscal Germán Juárez Atoche afrontará una investigación preliminar por 60 días tras denuncia presentada por el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Joel Alonzo / Archivo GEC)
El fiscal Germán Juárez Atoche afrontará una investigación preliminar por 60 días tras denuncia presentada por el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Joel Alonzo / Archivo GEC)
/ GESAC > JOEL ALONZO
Por Redacción EC

La Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima dispuso el inicio de una indagación preliminar contra el fiscal Germán Juárez, exmiembro del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal agravado, fraude procesal y falsedad genérica, tras la denuncia interpuesta por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.