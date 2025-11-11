El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, consideró que la anulación de las pruebas en Brasil contra Nadine Heredia, obtenidas a partir de las investigaciones por corrupción en el país contra la empresa Odebrecht, no tendrán efecto en la sentencia dictada a la ex primera dama y su esposo, el expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

En entrevista con Canal N, indicó que quizás la decisión del magistrado José Antonio Dias Toffoli, uno de los once jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, podría surtir efecto en ese país, pero no en el Perú.

“Nosotros estamos convencidos, particularmente el que habla, que llevó a cabo este proceso judicial que terminó con una sentencia condenatoria, que los efectos de esa sentencia que se ha dado en Brasil no pueden surtir efectos en un proceso penal peruano”, expresó.

“Podrá surtir efecto para Brasil, pero en Perú no porque no creo que exista un juez que pueda permitir que una resolución de esa naturaleza pueda afectar su independencia. Acá lo que se debe cautelar es la independencia de los jueces”, agregó.

Juárez Atoche enfatizó que en el juicio al exmandatario se respetó la observancia del debido proceso, el derecho de defensa de los acusados e incluso la prueba fue “debidamente actuada y valorada”.

Asimismo, el fiscal del caso Lava Jato remarcó que la información utilizada para condenar a Humala Tasso y Heredia Alarcón provino de un proceso de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht y no con la justicia brasileña.

“Nosotros hemos actuado prueba que nace de un proceso de colaboración eficaz llevado a cabo en Perú con las leyes peruanas. No nos hemos colgado de un proceso de colaboración en Brasil. Los documentos que ellos han presentado han sido dentro de un proceso de colaboración eficaz acá en Perú que la misma empresa proporcionó”, acotó.

“Nosotros no hemos pedido esa información a las autoridades de Brasil y que ellos nos hayan remitido esa información, es por eso que no creo que pueda surtir efectos lo que haya resuelto el juez supremo, que ya sabemos por dónde va”, añadió.

Según Germán Juárez, la intención de esa medida aprobada en Brasil sería “afectar” el caso y “traerse abajo” el proceso penal porque vincula directamente al presidente de ese país, Lula da Silva.

“Lo que se quiere aquí es afectar un proceso penal que ya concluyó por una sencilla razón: en este proceso quedó fehacientemente acreditado que quien tiene vinculación con ese dinero que viene de manera clandestina al Partido Nacionalista es el Partido de los Trabajadores, cuyo representante es Lula da Silva, quien actualmente es presidente de Brasil y es por eso que quieren traerse abajo un proceso penal que ha cumplido con todos los vicios de legalidad en el Perú porque justamente vincula al señor Lula da Silva en la entrega de esos U$S3 millones”, subrayó.

Finalmente, el fiscal del equipo especial advirtió que en la apelación a la sentencia dictada contra Ollanta Humala se pretenderá incluir dicho argumento, pero consideró “difícil” que puedan declararse nula esa prueba.

Juez anuló pruebas

Según informó Efe, José Antonio Dias Toffoli, magistrado de la Corte Suprema de Brasil, anuló el último 10 de noviembre lunes las pruebas contra Nadine Heredia, obtenidas a partir de las investigaciones por corrupción en el país contra Odebrecht.

La decisión fue proferida en respuesta a un recurso presentado por la defensa de Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala y que recibió asilo en Brasil.

En su sentencia, el magistrado también prohibió el uso de las pruebas recopiladas en la operación anticorrupción conocida como Lava Jato en cualquier acto de cooperación judicial con las autoridades peruanas.

Dias Toffoli alegó que las evidencias provenientes de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, utilizados por la constructora Odebrecht para registrar pagos de sobornos a autoridades de varios países, fueron declaradas nulas por la propia Corte Suprema en anteriores decisiones.

La decisión extiende a Nadine Heredia el mismo beneficio que el magistrado le había concedido a su esposo, que está preso luego de ser condenado por corrupción, y a otros acusados en casos derivados de la Lava Jato.

“Determino que no se practique, en territorio nacional, ningún acto de cooperación a partir de estos elementos para ser enviados al Gobierno del Perú”, señala el fallo, que también ordena comunicar la decisión al Ministerio de Justicia brasileño.

Con la decisión, queda vedado el uso de las pruebas de Odebrecht en procedimientos de cooperación internacional, lo que, en la práctica, podría impedir una eventual extradición o prisión de Heredia mientras permanezca en territorio brasileño.

Desde 2023, Dias Toffoli ha anulado diversos procedimientos de la Operación Lava Jato vinculados al acuerdo de cooperación con la Justicia firmado por Odebrecht, alegando irregularidades en la obtención de las pruebas.