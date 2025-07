El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, tiene en su haber una sentencia en su contra por violencia familiar contra su exesposa, emitida en el 2011, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de una sentencia consentida por violencia familiar que no fue apelada.

El fallo fue emitido por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, que determinó en mayo de 2011 la existencia de violencia familiar en modalidad de maltrato psicológico ejercida por Ríos Patio en agravio de su excónyuge, de quien se divorció hace 14 años.

Ríos no apeló y aceptó el fallo. Dicha sentencia, considerada hoy un delito que se castiga con cárcel, no fue tema de debate ni cuestionamiento durante la etapa de entrevistas de los postulantes a la JNJ.

En aquella ocasión el ponente fue Javier Arévalo, entonces presidente del Poder Judicial, quien le preguntó por una denuncia penal archivada por peculado de uso. Sin embargo, nadie le preguntó con claridad por la sentencia.

Sobre el tema, Elena Tello, abogada de la víctima, señaló que Gino Ríos ejercía violencia psicológica contra su patrocinada con “actos de intimidación y amenazas”, hecho corroborado con las pericias psicológicas y el tratamiento psiquiátrico y psicológico que llevaba su patrocinada.

“Yo mandé un escrito haciendo saber que el postulante Gino Tomás tenía una sentencia por violencia psicológica. ¿Qué hizo la comisión? Me contestaron que el tiempo para tachas ya había pasado y eso fue todo”, narró.

“Me parece que un funcionario público de tan alto cargo, que nombra jueces y fiscales tiene que ser una persona proba, no tiene que ser un agresor, un violento”, agregó.

Defiende elección

En tanto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que quizás “por decoro” no se profundizó en temas que pueden afectar a terceros, como los niños o a su misma exesposa.

Es decir, ningún miembro del comité evaluador se interesó en preguntar por la pericia psicológica practicada a la denunciante o la manifestación policial, que es parte del legajo judicial de Ríos Patio.

Incluso el defensor del pueblo, quien fue presidente de la comisión especial que evaluó a los candidatos finalistas y permitió la elección de Ríos Patio, asegura, que no existió nada irregular en el concurso público de méritos.

“Ese tipo de sentencias, que tiene que ver no con maltratos físicos, no con violencia física, sino con la imputación de un tema estrictamente psicológico. No lo minimizo, pero no hay una sentencia que pueda significar de manera condenatoria con un hecho que quizá tiene una connotación punible”, alegó.

Gutiérrez sostiene que Gino Ríos cumple con todos los requisitos para haber sido elegido miembro titular de la JNJ y que no tiene impedimento legal para seguir en el cargo, ya que la sentencia por violencia familiar en su contra data de 2011, mientras que la Ley Orgánica de la institución -que establece la prohibición para condenados por este tipo de casos- recién entró en vigencia en 2019.

“De lo estrictamente jurídico, está válidamente ahí. Si con esto la pretensión es decir que no le correspondía, legalmente estaba impedido, no. Ahora, si partimos del lado de lo ético, de la idoneidad, de lo moral, eso sí”, manifestó.

Al respecto, Carlos Gonzalez, doctor en derecho constitucional, señaló que la ley orgánica que regula la Junta Nacional de Justicia impide –en su artículo 11, inciso E- la postulación y selección de una persona que tenga una sentencia consentida.

Firmó vacancia de otro miembro

Cabe indicar que el propio Ríos Patio ha aplicado esa misma ley sin importar si era retroactiva o no. Es decir, ha cuestionado la idoneidad de un subordinado, pues con su firma avaló una interpretación que podría volverse en su contra.

Rafael Manuel Ruiz Hidalgo trató de impedir su vacancia como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, tras omitir informar que fue condenado por prevaricato en el año 2010.

Su argumento era que la ley es posterior a su sentencia. Gino Ríos, sin embargo, decidió vacarlo en abril de este año. No importó si la ley era retroactiva, sino la idoneidad para ejercer tan alto cargo.

Al ser consultado por “Cuarto Poder”, el presidente de la Junta Nacional de Justicia evadió las preguntas y guardó silencio. “En estos momentos, no puedo. Muchísimas gracias”, se limitó a decir.