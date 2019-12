Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, afirmó este miércoles que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, busca retirarla de la defensa de la excandidata presidencial.

La letrada también se encuentra incluida en las indagaciones que se le siguen a la lideresa de Fuerza Popular.

“[El fiscal] pretende sacarme del caso, eso es lo que pretende. Pretende que yo no sea abogada de la señora Keiko Fujimori, del señor Mark Vito [Villanella], pretende que no los defienda, que no tenga ningún tipo de comunicación con los miembros de Fuerza Popular, con los aportantes, con los testigos. No me quiere dentro del caso, en palabras simples”, aseveró ante la prensa.

A su salida de la audiencia en la que se iba a evaluar el pedido de comparecencia con restricciones en su contra y otros cinco abogados implicados en la investigación, Giulliana Loza detalló que José Domingo Pérez “está pidiendo restricciones” para que no pueda comunicarse con los coimputados en el proceso.

“Está pidiendo restricciones, que no me comunique directa o indirectamente con mis coimputados, me ha incluido en el caso para poner este tipo de restricciones. ¿Cómo voy a defender a Keiko Fujimori, a Mark Vito [Villanella] si no voy a poder comunicarme ni siquiera telepáticamente con ellos?”, cuestionó.

En ese sentido, la abogada precisó que también se ha pedido que no mantenga comunicación ni directa ni indirecta con los testigos del caso ni los militantes de Fuerza Popular.

“Tampoco quiere que me comunique directa ni indirectamente con los testigos, ¿cómo participo en las declaraciones para contrainterrogatorios? Es absurdo. Tampoco quiere que me comunique ni directa ni indirectamente con ningún militante o partidario del partido. En palabras simples, lo que el señor José Pérez quiere es sacarme del caso, que no defienda a la señora Fujimori”, consideró.

Este lunes el Poder Judicial reprogramó para el 30 de diciembre a las 9 de la mañana la audiencia en la que evaluará el pedido de comparecencia con restricciones solicitado por el equipo especial Lava Jato contra Arsenio Oré Guardia, Giulliana Loza, y otros cuatro abogados que vienen siendo investigados en el caso de Keiko Fujimori.