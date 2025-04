En la denuncia constitucional- de 141 páginas, a la que El Comercio tuvo acceso- la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que el gobierno de Vizcarra habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/22’036,274 por la compra directa de pruebas rápidas para la detección del coronavirus a las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies SAC.

La titular del Ministerio Público incorporó el 15 de abril del año pasado el Informe Pericial N°D000002-2024-JUS/PGE-J0V-DVP- de la Procuraduría General del Estado (PGE)- a la investigación en contra del exmandatario. Este concluye, además del perjuicio patrimonial, que Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies SAC fueron “las únicas” que a la fecha de la cotización contaban con la autorización para importar pruebas rápidas.

Precisamente, ambas compañías lograron que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) les dé una autorización excepcional de importación de las pruebas serológicas de manera “exprés”. Por ejemplo, la primera obtuvo este permiso en apenas un día, y la otra en cuestión de horas. Precisamente, poco antes de una reunión que se dio el 18 de marzo del 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se “concertó” la compra.

En esta cita participaron Vizcarra, Alva y la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, entre otros funcionarios.

Para el Ministerio Público, esta situación “permite inferir que dichas empresas tenían ‘información privilegiada’” sobre la referida reunión en el MEF.

“También permite colegir, que ambas empresas habrían recibido apoyo por parte de los funcionarios de DIGEMID y del Ejecutivo para obtener la célere emisión de sus respectivas resoluciones directorales [que le dieron autorización para importar las pruebas rápidas]”, se lee.

La fiscal de la Nación, asimismo, señaló que el perjuicio por la compra de pruebas rápidas no solo fue patrimonial, sino también afectó “la integridad de los ciudadanos”. ¿La razón? Vizcarra y los exministros Alva y Zamora “se apartaron de la política de salud” establecida por el Estado y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que defendían el uso de pruebas moleculares para diagnosticar el Covid-19, “con la finalidad de concretar su concertación ilícita” a favor de las dos compañías mencionadas líneas arriba.

En la denuncia constitucional, se concluye que el problema de las pruebas rápidas “era que la precisión de su muestra no era igual al de la prueba molecular”. “Eso quiere decir, una persona pudo haber estado enferma, pero en el resultado de la prueba rápida saldría negativo y por ello no recibía atención en los centros médicos, incrementando de esta manera el riesgo en la vida de la población. Era prácticamente una sentencia de muerte”, complementa.

El relevo en el Minsa y un proceso no previsto

Inicialmente, la investigación comprendía a la exministra de Salud Elizabeth Hinostroza, pero fue retirada de esta. Incluso, la hipótesis fiscal apunta a que la salida de la doctora del Minsa se debió a que “no se habría alineado a la ‘decisión política’” de Vizcarra y de Alva respecto a comprar pruebas rápidas en reemplazo de las moleculares.

El Ministerio Público advirtió que el nombramiento de Zamora como nuevo titular de Salud, que se concretó el 20 de marzo de 2020, “fue sustancial para la adquisición de pruebas rápidas y defraudar patrimonialmente al Estado”, porque la continuidad de Hinostroza Pereyra en la referida cartera “no habría permitido agilizar la adquisición de las mencionadas pruebas, al tener una posición a favor de la adquisición de pruebas moleculares”.

(Foto: EFE)

El mismo día que Zamora juró como ministro, el INS realizó un requerimiento a Perú Compras para que adquieran pruebas serológicas. Este se concretó a través del Proceso de Selección — Contratación Directa N.º 01-2020- Perú Compras/CE, adjudicado a Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies SAC.

Y el 29 de marzo de ese año, el entonces titular del Minsa emitió Resolución Ministerial N.°139-2020/MINSA, a través de la cual estableció, por primera vez, que las pruebas rápidas serían el mecanismo de prevención y diagnóstico del COVID-19 en el país. Esta medida fue ampliada en otro dispositivo legal un mes después.

Esto a pesar de que el mismo Minsa, a inicios de marzo, había aprobado el documento técnico denominado: “Atención y Manejo Clínico de casos de COVID-19, escenario de trasmisión focalizada”, donde precisó que el diagnóstico del coronavirus se debía realizar a través de una prueba PCR, es decir molecular.

En la denuncia constitucional, la Fiscalía de la Nación da cuenta de un conjunto de presuntas irregularidades en el proceso de compra de las pruebas rápidas. Una de ellas es que, el 19 de marzo, el entonces presidente Vizcarra anunció, en una conferencia de prensa, que ordenó la compra de 1,6 millón de pruebas para detectar el COVID-19. De estas, 1, 4 millón serían serológicas y solamente 200 mil, moleculares.

No obstante, recién un día después, el INS-la entidad técnica autorizada- hizo el requerimiento de esta adquisición.

Para el Ministerio Público, esto evidencia que Vizcarra y Alva “ya tenían decidido la compra de las pruebas rápidas incluso antes que el INS presente su requerimiento”. “Tal acción se puede comprender en base a concertación que tuvo lugar el día 18 de marzo de 2020 en la tarde con los representantes de las empresas privadas”, alertó.

La investigación fiscal también señala que la propuesta de la entonces titular del MEF para emitir el Decreto de Urgencia N.°028-2020- que se debatió en la sesión del Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2020- para autorizar la compra de pruebas de diagnóstico del coronavirus “carecía de antecedentes, información y sustento técnico al momento de llevarse a cabo tal” reunión.

En su declaración testimonial, del 30 de octubre de 2024, Javier Galdós Carbajal, quien fue secretario general del Minsa, dijo que “en horas de la tarde” del 18 de marzo de 2020 recibió una llamada desde el MEF, a través de la cual le señalan que se había aprobado un DU “y que se necesita regularizar la documentación”.

“Yo recibí un archivo Word con el texto del decreto de urgencia, no recibí nada más, no recuerdo bien, pero pido que lo revise presupuesto, el área legal y operaciones de salud que es dependiente del Viceministerio de Salud Pública, pero había mucha presión mucha urgencia y se tramito básicamente a la mano”, refirió.

Galdós Carbajal remarcó que “toda la documentación relacionada” a DU N.°028-2020 “fue trabajada en el ministerio de Economía y Finanzas a nosotros solo se nos pidió regularizar los oficios para dar cuenta que el Minsa estaba enterado”.

La Fiscalía de la Nación- en la denuncia constitucional presentada ante el Parlamento- subrayó que el referido decreto de urgencia fue emitido “sin respetar las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado vigente”, que precisaba que el encargado de la licitación es la entidad titular. Es decir, el Minsa. No obstante, el dispositivo legal “desnaturaliza” esto y dispone que el que conducirá la compra de las pruebas será el MEF, a través de Perú Compras.

“De esta manera se ‘crea’ un proceso de contratación no previsto, donde el titular de la entidad (Ministerio de Salud) no será la encargada de la contratación; sino, lo llevara a cabo Perú Compras, el cual es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y por función, la ministra María Antonieta Alva tendría más facilidades para intervenir en el proceso. Dicho decreto se promulgó después de la reunión de concertación”, se señala en el documento.

Se allanará a levantamiento de fuero

Alejandro Salas- exministro de Cultura durante el gobierno castillista y portavoz político de Vizcarra- dijo que el expresidente rechaza haber incurrido en un pacto colusorio en el marco de la compra de pruebas rápidas. “La pandemia agarró al mundo por sorpresa, cada país tenía que tomar medidas, la OMS no prohibió las pruebas rápidas, señalaron que eran paliativas con la advertencia de que no definían el coronavirus al 100%”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, el abogado refirió que el ex jefe de Estado se allanará al levantamiento de su fuero, mas no a los cargos imputados.

Salas fue ministro de Cultura y de Trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Archivo El Comercio)

“Sí, por supuesto. Él no tiene nada que ocultar, sabemos que en el Ministerio Público se va a archivar, porque no se cumplen los presupuestos de la colusión agravada [...] Y quiero precisar que el allanamiento es al antejuicio, el expresidente no acepta los cargos. Que la Fiscalía de la Nación vea este caso sin ningún tipo de presión política”, acotó.

A su turno, el ex titular del Minsa Víctor Zamora sostuvo que la colusión solo puede ser perpetrada por un funcionario público, al señalar que él, los días 18 y 19 de marzo- cuando se aprobó el Decreto de Urgencia N.°028-2020 y se realizó la reunión con los proveedores- no era ministro de Salud, sino un ciudadano más.

“El 19 de marzo, la señora Hinostroza estaba sentada al costado del entonces presidente Vizcarra, cuando este le anunció al país la decisión de comprar 1,4 millón de pruebas rápidas”, manifestó a este Diario.

Zamora, además, indicó que el referido DU trasladó la responsabilidad de la adquisición a Perú Compras, que está adscrito al MEF. “Desde ese momento, queda fuera del campo del ministro de Salud [...] ¿Y de dónde sacó el presidente que se requerían 1,4 millón de pruebas rápidas? Había un informe técnico del Minsa de la señora Hinostroza que recomendaba esa compra. Él no se inventó la cifra”, complementó.

El ex titular de Salud, además, indicó que en marzo de 2020 solo había 6 mil pruebas moleculares en los almacenes del ministerio y que fue “la ineptitud” de su antecesora lo que llevó al gobierno a comprar pruebas serológicas ante la escasez en el mercado internacional.

El exprocurador César Azabache, abogado de la exministra de Economía y Finanzas Alva, sostuvo que la investigación de la Fiscalía de la Nación parte de “un error”, en el sentido, de ubicar a las pruebas rápidas como una alternativa de las pruebas moleculares, cuando hay estudios de la OMS que señalan que “tienen funciones distintas”.

“Las moleculares son para diagnóstico y las rápidas son utilizadas en lecturas demográficas de seguimiento de niveles de infección. No son, entonces, alternativas, son complementarias”, manifestó.

Este Diario se comunicó con la exministra Alva, pero esta se excusó de brindar declaraciones y nos trasladó con su abogado. (Foto: Archivo El Comercio)

En comunicación con El Comercio, Azabache indicó que el DU N.°028-2020 no elegía entre pruebas rápidas y moleculares y que esto lo determinaron las autoridades de salud y no el MEF.

Además, justificó la reunión con proveedores realizada en el Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de marzo de 2020, al recordar que el país estaba en confinamiento.

“El país estaba en cuarentena, la economía estaba cerrada, no había ningún otro procedimiento de mapeo de condiciones que ofrecía el mercado [entonces]”, expresó.

El letrado dijo que su clienta espera que el Ministerio Público archive la denuncia en su contra.

Más información

El expresidente Vizcarra tiene dos inhabilitaciones vigentes. La primera, de 10 años, fue dada por el Congreso complementario en el 2021, a raíz de su vacunación en secreto durante la pandemia del COVID-19, en el caso conocido como ‘Vacunagate’.

Y la otra, de 5 años, fue aprobada por el actual Parlamento por supuestamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes.