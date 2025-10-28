El vacado expresidente Pedro Castillo ahora usó la audiencia de su juicio oral por el golpe de Estado para dar “anuncios electorales”, como si la sala judicial fuera su tribuna política.

Castillo adelantó lo que sería la precandidatura presidencial de su exministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista Roberto Sánchez en el partido Juntos por el Perú.

Poco después de iniciada la audiencia, Castillo tomó el micrófono luego de que se acreditara su abogado, el defensor público Ricardo Johnny Hernández Medina.

“En abril del 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia, con la campañera Analí Marquez a la primera vicepresidencia y Brígida Kuro a la segunda vicepresidencia. Juntos con el Perú vamos a recuperar el gobierno”, exclamó.

Según el cronograma electoral, este 31 de octubre es la fecha límite para que los candidatos queden inscritos y puedan participar en las elecciones primarias.

En Juntos por el Perú se esperaba que al menos compitan en las internas dos fórmulas, una de ellas encabezada por Roberto Sánchez y la otra por Oswaldo Vargas.

Mira aquí la audiencia:

En más de una oportunidad, el vacado exgobernante ha intervenido en la audiencia para victimizarse y lanzar arengas políticas contra las autoridades.