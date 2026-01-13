La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso el archivo de la investigación contra el congresista Guido Bellido (Podemos Perú) por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista.

Para tal efecto, revocó la resolución de primera instancia que había declarado infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica del legislador.

Al evaluar los argumentos, el tribunal determinó que el delito de afiliación requiere un vínculo concreto de pertenencia e integración estable a la organización, supeditado a sus planes y mandatos, y no “meras conductas de autonomía o coincidencia ideológica”.

#Importante La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso el archivo de la investigación contra el congresista Guido Bellido por el delito de afiliación a organización terrorista. Ver resolución: https://t.co/l4V1lAI6IL pic.twitter.com/cT5msrPhhN — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) January 13, 2026

En este proceso penal también se hallan comprendidos el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, el congresista Guillermo Bermejo, el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, Florablel Vargas Rojas, Alex Pimentel Vidal y Joys Edward Quiroga.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había autorizado el inicio del juicio oral contra todos ellos. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco solicitó 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, además de su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.

Para los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, el Ministerio Público pidió 20 años de prisión e inhabilitación definitiva por el mismo delito de afiliación. En el caso de Víctor Quispe Palomino, la Fiscalía solicitó cadena perpetua.

Por otra parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Mininter planteó que Cerrón, Bermejo, Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente S/100 mil como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a organización terrorista.

Además, solicitó que Vladimir Cerrón y otros cuatro procesados abonen S/30 mil por el delito de obstrucción a la investigación del terrorismo.