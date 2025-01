La denuncia se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que iniciará un largo proceso para aprobarla o rechazarla. Si ocurre lo último, el caso pasaría al archivo y el Ministerio Público no podría seguir indagando a los congresistas por esos hechos.

Si la denuncia se aprueba y deriva en una acusación constitucional a nivel del pleno del Congreso, la investigación vuelve a la fiscalía para que esta la formalice. Con ello se inicia un proceso judicial que puede derivar en una acusación penal y, eventualmente, una sentencia que finalmente determine si se cometieron los delitos o no.

📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional en contra de Guido Bellido Ugarte, presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado; y contra Roberto Sánchez… pic.twitter.com/63rm6ESfJc — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 22, 2025

¿Qué se sabe del caso?

La imputación fiscal es por delitos ligados a la etapa de ambos legisladores como ministros del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Guido Bellido, a quien se le atribuye tráfico de influencias, fue presidente del Consejo de Ministros entre julio y octubre del 2021. Roberto Sánchez fue ministro de Comercio y Exterior durante toda la gestión castillista.

Los hechos se remontan al inicio del gobierno de Pedro Castillo. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, se atribuye a Guido Bellido “haber ejercido influencias” en Roberto Helbert Sánchez Palomino, para que este contrate a Daniel Abarca en en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a inicios de agosto de ese año.

Según la fiscalía, el hecho fue “concretado cuando se le designó como asesor I del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Mincetur; obteniendo por ello, la cesión o préstamo de un departamento ubicado en el distrito de San Miguel; y la compra de pasajes aéreos a favor de terceras personas”.

En tanto, se “incrimina” a Roberto Sánchez Palomino, como titular del Minetur, el “haberse interesado indebidamente en la contratación de dicho asesor en beneficio de este y de Guido Bellido”.

La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza (Foto: Ministerio Público)

Según revisó El Comercio, la designación de Daniel Abarca en ese cargo del Mincetur, firmada por Roberto Sánchez, tiene fecha del 4 de agosto del 2021. Se mantuvo en el cargo hasta el 18 de marzo del 2022, fecha en que el mismo ministro firmó la aceptación de su renuncia.

Días después, este Diario reveló que la exconviviente de Daniel Abarca lo había denunciado por violencia psicológica y sexual. Como consecuencia, un juzgado le otorgó medidas de protección. Conocida la denuncia, el entonces ministro Sánchez replicó que ya había dejado de ser su asesor.

Hoy se hizo pública una denuncia contra el señor Daniel Abarca Soto quien No labora en @MINCETUR desde el 18 de marzo de 2022. Desde inicio de Gestión la jefa de Gabinete y asesora principal es una profesional mujer.@exitosape pic.twitter.com/66WPJrBRUE — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) March 26, 2022





Días después, el 3 de ábril de ese mismo año, el dominical Panorama denunció que Guido Bellido habría sido quien promovió la contratación del asesor. Para ello, entrevistaron a la exconviviente de Abarca, quien refirió que este era “la cuota de Perú Libre” en el Mincetur y que antes de asumir ese cargo, era guía turístico.

La mujer también contó que encontró chats que aludían a salidas con Guido Bellido y con otras mujeres, ante lo que su entonces pareja le decía que “gracias a él tengo este trabajo”. También relató que él ponía en altavoz las llamadas que le hacía el legislador.

En un reportaje posterior del mismo programa, la mujer denuncio que su pareja envió una foto íntima suya al congresista vía WhatsApp y que este respondió con un sticker. En un tercer informe, se publican chats atribuidos a Bellido y Abarca en que este le pediría un cargo, se hablaba del alquier de un departamento y el entonces ministro le pedía comprar pasajes.

Daniel Abarca Soto. (Foto: Facebook)

En esas conversaciones, que comienzan poco antes del inicio del gobierno de Pedro Castillo, Daniel Abarca enviaría su currículum a Guido Bellido, quien luego respondería diciendo “vice” y “dónde”. Su amigo le replicaría “vice Ministerio de Turismo o Dirección Nacional de Turismo”.

Más adelante, el día que Guido Bellido juró como primer ministro, Daniel Abarca lo felicitaría. Un día después, le insistiría con que estaba “listo” para asumir el viceministerio y le mencionaría que un amigo se había mudado de su departamento y ya tenían otro “para que estés más cómodo”.

Luego de una presunta reunión entre ambos el 31 de julio, el 4 de agosto Guido Bellido le preguntaría a Daniel Abarca si ya había “salido su resolución”, ante lo que su amigo diría que aún no, pero que estaba como asesor del ministro. Dos días después, Abarca le agradecería “por el apoyo en el cargo”.

Chats posteriores darían cuenta que el departamento sería usado por ambos y “los Diegos” para reuniones. Además, Guido Bellido le solicitaría a su amigo comprar pasajes, uno de ellos a favor de Arturo Cárdenas, dirigente de Perú Libre hoy procesado por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, y otros hacia el Cusco.

Si bien el Ministerio Público no ha dado más detalles sobre el caso, su comunicado del último miércoles sí menciona que la imputación contra Guido Bellido incluye “la cesión o préstamo de un departamento ubicado en el distrito de San Miguel; y la compra de pasajes aéreos a favor de terceras personas”.

Guido Bellido durante su etapa al frente de la PCM. Foto:César Bueno @photo.gec / César Bueno.

Descargos

El Comercio llamó y envió mensajes a los congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez para tener su respuesta frente a esta denuncia. Hasta el cierre de esta nota, el ex presidente del Consejo de Ministros no respondió.

Sánchez, quien está próximo a ir a juicio por su presunto rol en el golpe de Estado de Pedro Castillo, replicó con un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) a modo de respuesta de la denuncia constitucional del Ministerio Público.

“Me citaron dos veces de testigo y acudí, pues yo me allana a la investigación. Reafirmo mi actuación correcta en el ejercicio de la función pública y rechazo que haya negociación incompatible en una designación de un puesto de confianza. La verdad nos hace libres”, afirmó.

En tanto, Guido Bellido solo respondió sobre este tema en una entrevista brindada al portal Lima Gris en abril del 2022, en el contexto de la publicación de denuncias periodísticas sobre este caso.

“No tengo ninguna injerencia en ese tema [la designación en el Mincetur], ni tengo mayor vinculación con Abarca. Él responderá [sobre] cuáles han sido sus mecanismo para poder llegar, y las personas que están vinculadas. Yo nada tengo que ver. Ahora, dónde vivo, con quién vivo y cómo vivo, son cosas totalmente personales”, declaró.

En cuanto a la fotografía íntima de la pareja de Daniel Abarca que este le habría enviado, aseguró que esta no existe en su registro de chats con él. “Jamás voy a tener una actuación, siendo congresista, al margen de la ética y moral. Todo el propósito de la señora es perjudicare, poner en peligro a mi familia (...) Está haciendo una persecución”.

Los descargos de ambos investigados no convencieron a la fiscalía, que procedió a denunciarlos para poder procesarlos judicialmente por estos hechos. No obstante, por los antecedentes de cómo se procesan estos casos en el Congreso, la denuncia puede tardar varios meses, quizás años, en resolverse.

Daniel Abarca tampoco contestó a lo mensajes de El Comercio. No obstante, en una entrevista también concedida a Lima Gris cuando se conocieron estas denuncias periodísticas, las atribuyó a intentos de perjudicar políticamente a Guido Bellido.

En esa entrevista, reconoció implícitamente la autenticidad de sus chats con el legislador, aunque afirmó que se estaban malinterpretando. Solo en cuanto a la fotografía íntima de su pareja, aseguró que ella misma accedió a su teléfono para enviarla.

Según él, todo nació de una discusión con su expareja, a quien acusó de “chantajearlo económicamente”. “Esta persona ha llegado a involucrar a gente inocente como el congresista Bellido que no tiene que ver nada”.

Roberto Sánchez durante su periodo como ministro de Comercio Exterior y Turismo

Por ejemplo, negó que le haya ofrecido un departamento: “Se le dice que le pueden dar las facilidades para poder alquilarle un departamento y como parte de esa evaluación se le entrega la llave para poder revisarlo, y como no le interesó, simplemente le pedimos la llave”.

“Era una propuesta si lo deseaba alquilar o no. Creo que no lo utilizó porque era un lugar abierto o de repente no estaba en su presupuesto. No sé, tendrían que preguntarle a él”, agregó.

Consultado sus pedidos para que le den trabajo, sostuvo que por tener “una posición pública” en Cusco, fue comentarista político durante la campaña del 2011, por lo que conoció a candidatos al Congreso de la región, entre los que estaba Guido Bellido.

“El congresista Bellido no es mi amigo, no lo conozco muchos años, nos conocemos por el escenario público. Pero ahí no tiene que ver ningún vínculo con el tema que me haya recomendado”, afirmó. Sobre su pedido para ser viceministro, admitió que esas eran sus “pretensiones profesionales, yo tengo un derecho”.

“Inclusive está en el chat que se menciona, el rol que quería cumplir en este gobierno era un rol técnico [...] Pero no se llegó a eso y tuve la invitación de parte del ministro de Turismo, quien me convoca y me pide mi file y me dice que lo acompañaré como asesor dentro del gabinete”.

Sin embargo, aseguró que Guido Bellido no le pidió nada a cambio. “Lo único que me ha dicho es que por lo que me conoce en el sector turismo, es que si le podía facilitar la venta de algunos pasajes aéreos y terrestres”, los que fueron “pagados por el congresista”.

“Mi apoyo es que consigo pasajes baratos, porque conozco el sistema para ingresar a las diversas plataformas, y le compro el pasaje y luego de adquirirlo inclusive me reintegran el dinero”, aseguró.