Según pudo confirmar El Comercio, Trinidad Abarca entró a trabajar al Legislativo en mayo del 2022. Primero como asesor del grupo parlamentario Perú Democrático —bancada que conformó Bermejo— y, posteriormente, en abril de este año, fue trasladado a laborar directamente en el despacho de Guillermo Bermejo como asesor II, en donde se mantiene hasta la actualidad, según los registros del Congreso.

Sin embargo, meses antes de su contratación, Luis Miguel Trinidad Abarca fue uno de los testigos que presentó la defensa de Bermejo para que declaren a su favor y rechacen las imputaciones realizadas en su contra por el Ministerio Público.

Trinidad apareció como testigo de parte el 22 de setiembre del 2021, en las audiencias que llevaba adelante la Segunda Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria. Allí, dijo que conoció a Bermejo hacia finales del 2003 en una marcha realizada en rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; y que Bermejo era dirigente del movimiento “Todas las Voces”, al cual decidió unirse y formar parte.

Trinidad Abarca negó en la audiencia que algún miembro del movimiento “Todas las Voces” —vale decir, Bermejo— tuviera alguna vinculación con la organización terrorista encabezada por los Quispe Palomino y que, por el contrario, más bien los rechazaban.

“Indicó que ni la organización ‘Todas las Voces’ ni sus integrantes se reunieron con algún miembro de la organización terrorista” y que en las exposiciones que se realizaron en el Vraem Bermejo “nunca habló en favor de la organización terrorista” y que “tampoco se reunió con algún integrante” de este grupo, según se da cuenta en la resolución judicial emitida el 31 de enero del 2022.

Trinidad Abarca fue uno de los siete testigos que presentó en ese proceso judicial la defensa de Guillermo Bermejo. En el 2006, Trinidad también había sido procesado por afiliación a organización terrorista, pero el caso finalmente fue archivado en el 2009.

“Jamás ha venido una persona a decirnos: ‘Hola Lucho Trinidad, soy una persona afiliada a Sendero Luminoso’. Jamás ha ocurrido eso, jamás se nos han presentado a nosotros, como afiliados al movimiento ‘Todas las Voces’, personas afiliadas a esta organización terrorista” , refirió en la audiencia.

Y si bien para setiembre del 2021 no estaba contratado formalmente en el despacho del parlamentario, sí frecuentaba las oficinas del Congreso de Bermejo antes y después de declarar ante el juzgado, de acuerdo con el registro de visitas.

La Segunda Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria decidió absolver a Bermejo, pero el proceso todavía no ha concluido. La Corte Suprema declaró fundados recursos de nulidad presentados por la Fiscalía y la Procuraduría Antiterrorismo, ordenando un nuevo juicio oral. Este nuevo proceso se inició el último 15 de agosto.

Fuentes de El Comercio con conocimiento del caso explicaron que Trinidad Abarca sí fue presentado por la defensa de Bermejo, de forma escrita, como uno de los testigos a su favor para este nuevo proceso. Sin embargo, no se oralizó su presencia y, por tanto, al no ser ratificado, no es considerado y no declarará.

Del referéndum para cambiar la Constitución y algo más

Antes de ingresar a laborar al Congreso, Trinidad Abarca fue uno de los impulsores de la recolección de firmas para convocar a un referéndum para la reforma total de la Constitución. Según los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), adquirió dos kits para ese fin tanto en agosto del 2012 como en octubre del 2018.

Además, Trinidad Abarca estuvo afiliado a Perú Libre entre octubre del 2017 a octubre del 2019, según el Registro de Organizaciones Políticas. Ahora figura como fundador, personero legal alterno y secretario nacional de organización del partido Voces del Pueblo, que promueve Bermejo y que aún está en proceso de inscripción ante las autoridades electorales.

Y, a pesar de estar ya laborando en el Parlamento, registra también una sanción en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (RNAS) emitida el viernes 13 de enero último por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que le impuso una multa.

Ello, por presuntamente presentar su renuncia como abogado de la parte acusada apenas horas antes de una audiencia por omisión de asistencia familiar. En el RNAS se señala que “está inhabilitado para ejercer la profesión”.

Descargos

En un mensaje alcanzado a este Diario a través del abogado y asesor congresal de Bermejo, Ronald Atencio, Trinidad Abarca confirmó que fue testigo de parte del actual parlamentario en su condición de dirigente del movimiento ‘Todas las Voces’, al conocerlo hace más de 20 años, y que “resultaba necesario aclarar varios datos respecto a la acusación que hicieron en su contra”.

“Debo aclarar que cuando fui testigo en dicho juicio no trabajaba en el despacho del congresista ni en este Poder Legislativo. Ingresé a prestar servicios en mi condición de asesor en la bancada Perú Democrático, el vocero fue el congresista Carlos Zeballos, quien dispuso mi contratación”, refirió.

También dijo que recién este año fue que llegó al despacho del parlamentario “puesto que tengo los conocimientos técnicos y experiencia profesional suficiente para asumir dicho cargo”.

“En este nuevo juicio que se le ha iniciado al cc. Bermejo (sic) no he sido ofrecido como testigo para evitar cualquier tipo de suspicacias o malos entendidos”, recalcó.

Sobre la sanción impuesta por la Corte de Cajamarca, indicó que renunció porque la persona acusada se encontraba en condición de no habida.

“No obstante a ello, este juzgado dispuso multarme porque presuntamente no renuncié antes de las 24 horas de haberse programado la audiencia, lo que resulta falso” , señaló.

Antecedente