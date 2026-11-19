La Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa del excongresista Guillermo Bermejo y confirmó la condena de 15 años de prisión por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Según pudo conocer El Comercio, la apelación fue votada por este jueves 19 de noviembre. La resolución aún está en proceso de firma.

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No obstante, la sala reformuló el tiempo de inhabilitación para ejercer cargo público o participar en elecciones. Inicialmente se le impusieron dos años una vez cumplida la pena, pero el tribunal la rebajó a seis meses.

La Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema también dispuso que se integre la sentencia para que la condena y pena se inscriba en el registro personal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Detalle del fallo de la apelación de Guillermo Bermejo.

Como se recuerda, en octubre del 2025, el exparlamentario fue condenado al acreditarse que se reunió con los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso, Víctor Quispe Palomino (alias José) y Jorge Quispe Palomino (alias Raúl), entre los años 2008 y 2009.

El tribunal también argumentó que quedó corroborado que Bermejo Rojas fue un colaborador para trasladar información senderista al extranjero. Actualmente viene cumpliendo condena en el penal Ancón I.

La Primera Fiscalía Suprema en lo Penal había pedido que se declare no haber nulidad en la sentencia dictada contra Bermejo Rojas, quien llegó al Congreso de la República en el 2021 con el partido Perú libre (PL).

La sentencia establece que Guillermo Bermejo deberá permanecer recluido en el centro penitenciario hasta el año 2040. El tribunal dispuso también el pago de S/100.000 por reparación civil y 7.800 días multa.