El Ministerio Público presentó, en una audiencia pública virtual este viernes 25 de agosto, los cargos por los que denuncia al congresista Guillermo Bermejo por presuntamente haber estado afiliado a la organización terrorista Sendero Luminoso.

En la sesión ante la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria, la fiscalía se ratificó en los cargos que presentó contra el parlamentario en su primer acusación en marzo del 2016, los cuales están siendo evaluados por tercera vez en un juicio oral.

“Se formula acusación contra Guillermo Bermejo Rojas, también conocido como el ‘camarada Che’, y se le imputa ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem entre los años 2008 y 2009″, precisó el fiscal Gino Quiroz.

Los principales cargos se basan en el presunto desplazamiento que habría hecho Bermejo entre el 2008 y los meses de febrero y marzo del 2009 a campamentos terroristas para sostener reuniones con cabecillas de Sendero Luminoso.

“(Se desplazó) a fin de sostener reuniones clandestinas con Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino y otros miembros del comité central de la organización terrorista”, indicó Quiroz.

Ahí, habría recibido adoctrinamiento ideológico, político y adiestramiento en uso de armas de fuego, además del encargo de ser el nexo con otras organizaciones terroristas en el extranjero.

En respuesta, el abogado de Bermejo rechazó los cargos y cuestionó que se tenga que demostrar por tercera vez la inocencia del parlamentario.

“En esta tercera vez verán un mismo guion, seguro un mismo libreto, los mismos colaboradores, las mismas pruebas documentales, pero creemos que la Corte Suprema al haber declarado la nulidad busca cambiar el epíteto o el final de este juicio”, advirtió.

El juez Juan Santillán Tuesta le otorgó la palabra a Bermejo para que se declare culpable o inocente y así, en caso admita los hechos, se proceda a acelerar el juicio y recortar las posibles sanciones en su contra.

“Yo me considero absolutamente inocente. He probado mi inocencia dos veces [...] Este maltrato lo paso por tercera vez y me parece que no es justo. Este juicio se abrió con varias mentiras y me considero absolutamente inocente”, replicó.

Al concluir la audiencia, la sala programó la siguiente sesión para el martes 5 de setiembre a las 2:30 p.m. para evaluar y admitir las pruebas presentadas por ambas partes.