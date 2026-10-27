Joyitas del oficialismo. Bellido y Bermejo enfrentan serias denuncias por conducta antiética. (Foto: GEC/Eduardo Cavero)
Joyitas del oficialismo. Bellido y Bermejo enfrentan serias denuncias por conducta antiética. (Foto: GEC/Eduardo Cavero)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema instaló este martes 27 de octubre el juicio oral contra los excongresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

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