La Sala Penal Especial de la Corte Suprema instaló este martes 27 de octubre el juicio oral contra los excongresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

Al inicio de la audiencia, tanto Guido Bellido como Bermejo rechazaron los cargos que se les imputan por considerar que no se ajustan a los hechos que son materia de este proceso y atribuyeron la acusación a un intento de obtener réditos políticos.

Además, el fiscal adjunto supremo titular Alcides Chinchay solicitó que se incorpore como prueba el testimonio de Yuri Castro, excandidato a la Alcaldía de Lima de Perú Libre, en el proceso contra los excongresistas.

Según la fiscalía, Castro Romero brindará detalles sobre los vínculos de Bermejo y Bellido con Ana María Córdova Capucho, Francisco Jaime Jara Aguirre y Jhon Kleber Benites Tangoa, y el partido Perú Libre.

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La audiencia se retomará el próximo 2 de noviembre de 11 a.m. a 12 p.m. Ese día se analizará el requerimiento de sobreseimiento presentado por las defensas de los excongresistas, que se basan en una solicitud de la fiscalía en un segundo proceso contra Bermejo por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista.

Bermejo y Bellido son acusados por la presunta comisión del delito de obstaculización de la acción de la justicia en calidad de coautores. Para ambos el Ministerio Público pide una sentencia de 7 años y 6 meses de pena privativa de la libertad.

La acusación sostiene que Bellido y Bermejo realizaron maniobras para impedir que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, declare ante la Dircote en septiembre de 2021. El testigo debía brindar información en una investigación sobre vínculos con organizaciones terroristas.

Según la tesis fiscal, se ofrecieron beneficios económicos y asilo político en Venezuela al testigo con el fin de evitar su testimonio. Estas acciones se habrían coordinado mediante emisarios y reuniones en establecimientos de Lima en fechas previas a la declaración programada.