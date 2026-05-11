La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dejó al voto la apelación presentada por el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) para ser excarcelado hasta que se resuelva la apelación a su condena por el delito de afiliación a una organización terrorista.

Ronald Atencio, abogado del legislador, sustentó su pedido al asegurar que no existe peligro de fuga porque su patrocinado ha colaborado con la justicia, se ha presentado a todas las audiencias, tiene arraigo familiar y aún ostenta el cargo de parlamentario.

“Necesitamos que mi patrocinado este en libertad porque ha demostrado ante ustedes inexistencia de peligro de fuga y la naturaleza o gravedad no debe analizarse en función de lo que significa el delito, sino de lo que se le imputa, más allá de que le asiste el derecho a la presunción a la inocencia”, manifestó.

Por su parte, el fiscal Pedro Orihuela Santana argumentó que subsiste peligro procesal y que ello implica amenaza a la paz pública, seguridad pública y al estado constitucional del derecho. También alegó que resulta improcedente el pedido de la defensa de Bermejo Rojas.

“El Código de Procedimientos Penales por la cual se ha regido este proceso no regula la figura de la suspensión provisional, sino la ejecución inmediata. Frente a este aspecto, la fiscalía suma que procesalmente hablando no está regulado y por lo tanto, regido bajo el Código de Procedimientos Penales, no se debe aplicar el Código Procesal Penal porque son sistemas procesales diferentes”, arguyó.

Por su parte, el congresista Guillermo Bermejo aseguró que ha tenido una “conducta ejemplar” durante el proceso en su contra y que es el único “sumamente interesado” en que el caso se resuelva por un tema de “honor”.

“Como político que he sido durante 30 años siempre he dado la cara y ese va a ser mi compromiso si es que ustedes tienen a bien suspender la ejecución de esta sentencia”, aseveró.

Tras escuchar a las partes, el juez superior Máximo Maguiña Castro informó que la causa quedó al voto y se emitirá la resolución correspondiente en el plazo de ley.

Quince años de prisión

Como se recuerda, en octubre del 2025 dicha sala condenó a Bermejo Rojas a 15 años de cárcel por delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. La sentencia se cumplirá en el año 2040.

Además, se le impuso inhabilitación hasta por dos años después de haber cumplido la condena. No podrá participar en elecciones o ocupar cargo público. Asimismo, deberá pagar S/100 mil como reparación civil y S/7,800 días multa.

Según la acusación fiscal, se le imputa ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem entre los años 2008 y 2009.

De acuerdo con el Ministerio Público “de manera consciente y voluntaria” se desplazó en varias oportunidades a los campamentos terroristas, a fin de sostener reuniones clandestinas con los cabecillas terroristas Víctor Quispe Palomino -conocido como camarada ‘José’- y Jorge Quispe Palomino -camarada ‘Raúl’-así como con otros miembros de la cúpula senderista.

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