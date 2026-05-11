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El congresista Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de cárcel por delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. (Foto: Captura Justicia TV)
El congresista Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de cárcel por delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. (Foto: Captura Justicia TV)
Por Redacción EC

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dejó al voto la apelación presentada por el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) para ser excarcelado hasta que se resuelva la apelación a su condena por el delito de afiliación a una organización terrorista.

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