Serafín Andrés Luján, integrante de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) y uno de los testigos propuestos por la defensa del congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre), admitió que es investigado por el Ministerio Público por el delito de terrorismo.

Durante la audiencia de este martes en el juicio por presunta afiliación terrorista, aseguró que nunca fue citado y consideró que la investigación -abierta el 3 de febrero del 2020- fue iniciada “para fastidiar posiblemente”.

“Me enteré de eso. Alguien, un fiscal, posiblemente ebrio porque seguramente estuvo borracho, ha tratado de incriminarme, pero nunca me citaron. Me enteré después de mucho tiempo, traté de buscar información, conseguí el documento. Busqué al fiscal”, expresó.

“Por allí que lo hicieron para fastidiar posiblemente. Nunca he sido citado ni se me ha notificado por tal. Que me investiguen. Estoy tan seguro que van a conseguir mi hoja en blanco en el tema delincuencial”, agregó.

El testigo también aseguró que nunca oyó hablar a Guillermo Bermejo hablar a favor de Sendero Luminoso o de la lucha armada, mucho menos haber respaldado a los hermanos Quispe Palomino en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vraem).

“En ningún momento lo escuché (mostrarse a favor de Sendero Luminoso). Tampoco (lo escuché hablar a favor de la lucha armada), no lo recuerdo. Tampoco (lo escuché hablar a favor de los hermanos Quispe Palomino)”, aseveró.

Cabe indicar que el próximo miércoles 15 de setiembre ha sido citado a declarar Boby Villarroel, testigo propuesto por la Procuraduría Antiterrorismo, mientras que para el 22 de este mes se tiene previsto citar a diez testigos más.

Como se recuerda, la fiscalía pidió 20 años prisión contra Guillermo Bermejo, acusado por pertenencia y afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso del Vraem, entre el 2008 y marzo del 2009.

