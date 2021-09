Conforme a los criterios de Saber más

Hace tres meses, el Poder Judicial inició el juicio oral contra el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, acusado de presunta pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en la zona de Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro-Vraem.

El Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para el actual parlamentario, quien ya fue sometido a un juicio similar, pero que fue anulado por falta de valoración de la prueba.

En el 2017 fue detenido por la Policía Nacional tras permanecer asilado en Venezuela, país al que viajó tras comenzar a ser procesado por presunto terrorismo. Tras su captura, fue internado en el penal Piedras Gordas.

Guillermo Bermejo detenido por la Policía Nacional en 2017.

Bermejo ha sido incluido en agosto último en una nueva investigación fiscal por presunto terrorismo, junto al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido y el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Según la acusación fiscal presentada ante la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria contra el Crimen Organizado, entre el 2008 y 2009, Bermejo Rojas habría visitado campamentos terroristas acompañado de otras personas que posteriormente fueron identificadas por la Policía Nacional como terroristas o activistas de Sendero Luminoso.

En dichas incursiones, habría recibido instrucción militar e ideológica de los terroristas, además de dinero en efectivo para realizar diversas acciones encargadas por el Comité Central de SL del Vraem, encabezada por los terroristas Víctor y Jorge Quispe Palomino.

Hasta el momento, se han admitido para el debate documentos, informes y reportes periodísticos presentados por la fiscalía, la Procuraduría Antiterrorismo y la defensa del congresista.

Uno de los documentos admitidos como elemento probatoria a ser debatido, es un informe de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional que fue presentado por la Procuraduría Antiterrorismo 003-2021-DIRCOTEPNP-DIVITI/EE del que El Comercio dio cuenta el pasado mes de mayo.

En este, se pone en conocimiento de las acciones policiales y trabajos de inteligencia contra Bermejo Rojas, durante un viaje hacia Ayacucho que el parlamentario realizó en el 2008. Allí, se encontró con el sentenciado terrorista de Sendero Luminoso, William Minaya Romero, alias ‘William’; y el aún acusado por terrorismo Ulser Pillpa Paitán, alias ‘Jhony’.

El mismo documento muestra fotografías y notas de inteligencia sobre el desplazamiento de Bermejo Rojas, junto a los anteriores personajes y otros que también terminaron siendo relacionados con la organización terrorista.

A ello, se ha sumado que cuatro testigos que han declarado durante lo que va del juicio oral, que Bermejo Rojas sí acudió hasta los campamentos terroristas de SL, donde era conocido como el camarada “Che”.

Se trata colaboradores eficaces que fueron condenados por terrorismo y vienen cumpliendo sentencia; y también testigos protegidos.

El articulador de SL-Vraem y la izquierda

El 25 de agosto se presentó como testigo el coronel de la Policía Nacional en actividad Max Anhuamán, quien fue el encargado de realizar las labores de inteligencia y seguimiento a Bermejo Rojas, durante su viaje hacia Ayacucho en 2008.

Durante su declaración ante la Segunda Sala contra el Crimen Organizado, el efectivo policial indicó que conoció a Bermejo por sus labores de investigación cuando este era parte de la Coordinador Continental Bolivariana, un grupo de izquierda que unía diversos movimientos a nivel internacional y que era vinculado con facciones radicales.

“El señor Guillermo Bermejo es un articulador de los movimientos de izquierda con la Coordinadora Continental Bolivariana y los Quispe Palomino”, dijo.

Afirmó que Javier Antonioni -quien también fue vinculado a grupos radicales y que posteriormente fue colaborador de la Dircote- le informó que mantenía comunicación con Bermejo y este le había comentado que se reunió con los cabecillas de SL en el Vraem, Víctor Quispe Palomino, alias “José” y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”.

Anhuamán narró que, entre el 1 y 4 de agosto del 2008 se realizó una labor de inteligencia cuando Bermejo viajó hasta Ayacucho donde se encontró con William Minaya Romero -quien posteriormente fue identificado como parte del comité de apoyo de los terroristas Quispe Palomino y sentenciado por terrorismo- así como con Rocío Quispe y Robles Carrión.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

Allí mismo, fue captado ingresando al penal de Huamanga para visitar al sindicado terrorista Ulser Pillpa, quien salió de prisión a los pocos días y se reunió con Bermejo.

Posteriormente, dijo el efectivo policial, el congresista se trasladó hasta Lochegua y “pasó a encontrarse con los Quispe Palomino”. Agregó que tuvo conocimiento de ello porque Bermejo se lo dijo a su informante Javier Antonioni (hoy fallecido).

El efectivo policial reconoció las fotografías de Bermejo junto al sentenciado por terrorismo alias ‘William’, ingresando al penal. También ratificó que captaron a Bermejo reunido con Sergio González Apaza, quien es conocido “camarada Henry” y que también habría ingresado a los campamentos terroristas de los Quispe Palomino.

Durante su investigación, declaró el efectivo policial, determinaron que el congresista de Perú Libre tenía vínculos con el grupo guerrillero de las FARC. Incluso, dijo, posee información y correos electrónicos que dan cuenta que Bermejo se reunió en Bolivia con la camarada ‘Silvia’ de las Farc de Venezuela.

“Sí, [tenía vínculos] con las FARC de Venezuela. Prueba de ello es la reunión con la ‘camarada Silvia’ en Bolivia, eso está plasmado en un informe y en un correo. En ese entonces Guillermo Bermejo se identificaba con Camilo Torres y utilizaba el correo plumayfusil@hotmail.com y Javier Antonioni (su informante), como Olivia La Dulce”, afirmó ante el tribunal.

Su misión era difundir el “pensamiento Gonzalo”

El 18 de agosto, el testigo con clave 1FP3006 (y código adicionales 3018 y 3024), afirmó ante el tribunal que el congresista de Perú Libre, recibió documentos sobre los fundamentos del “partido” -como llamaban a la organización terrorista Sendero Luminoso- con la finalidad de compartir el “pensamiento Gonzalo”, en referencia al cabecilla terrorista de SL, Abimael Guzmán, alias “Camarada Gonzalo”.

“La camarada Olga había encomendado para entregarle un USB con los fundamentos del partido” dijo. Y agregó, que la finalidad era “compartir el reaccionismo (pensamiento) de Gonzalo”.

Declaración del testigo con clave 1FP3006

El testigo, quien reconoció haber sido integrante de Sendero Luminoso y haber crecido dentro de la organización terrorista, afirmó que Bermejo Rojas sí acudió al campamento terrorista en Huachinapata, en el Vraem. Dijo que llegó invitado por la “camarada Rosa” (Blanca Riveros) y que se les dijo que iban a llegar de Lima a visitar al partido.

Una vez en el campamento terrorista, sostuvo, el parlamentario se reunió con los cabecillas del comité central de SL ‘José”, “Raúl”, “Olga” y “Alipio”.

“En el 2007, un grupo de personas llegaron al partido para conocer mejor al partido (…) Para saber el trabajo que desarrollaba el partido y el comité central (…) Todos los que visitan al partido reciben doctrina. Como parte del partido tenemos diferentes funciones en el desarrollo de la guerra”, afirmó el testigo.

En la acusación contra Guillermo Bermejo se solicita 20 años de cárcel en su contra.

Comentó que conoció a Bermejo Rojas con el apelativo de “El Che” en alusión al guerrillero cubano, Ernesto “Che” Guevara. Y que en cierto momento, la “Camarada Olga” indicó que por decisión de los cabecillas de SL, Bermejo tenían que viajar a Venezuela para reunirse con la facción de las FARC de dicho país, “como parte de la política internacional del proletariado”.

Fue entonces que se le entregó el USB con el información del “partido” y se le dio US$1,000.

“Las personas que visitan (el campamento terrorista) lo hacen de manera voluntaria y luego de recibir los fundamentos y la doctrina del partido, asumen una del partido o para desarrollar la guerra popular”, dijo el testigo.

Dos testigos más

En audiencias del 6 y 14 de julio, dos testigos más también afirmaron haber visto al congresista, Guillermo Bermejo, en un campamento terrorista en el Vraem.

“Hice este reconocimiento fotográfico. Ahorita la persona, uno de los que he llevado, está acá en la pantalla doctor. Él, creo, que es más testigo que yo de las cosas que hemos hecho yendo allá. Ahorita lo estoy viendo en la pantalla y el señor debe decir qué cosa ha hecho. Él sabe cuántas personas he llevado, hasta dónde lo he llevado [...] El de camisa celeste”, dijo la testigo con clave 1FP-3022 ante el tribunal de juzgamiento.

La persona que declaraba afirmó que había pertenecido a las filas terroristas de Sendero Luminoso entre 1989 y el 2010; bajo el mando de los cabecillas ‘Alipio’, ‘Feliciano’, “Raúl”, “José”, “Norah”, “Alcides” y “Raúl”.

Agregó, bajo juramento, que fue una de las personas que guió a Bermejo Rojas hasta el campamento de Huachinapata, luego de recogerlo en Huancayo.

“Está [en la audiencia] con camisa celeste, doctor”

Declaración del testigo 1FP-3022 en audiencia reconociendo a Guillermo Bermejo que se encontraba con camisa celeste.





Según la versión del testigo, fue el camarada “Gabriel” quien le encargó recoger a Bermejo junto a otras personas. Según se les dijo, “eran personas de importancia”.

Su labor, agregó, era conducirlo ante el camarada “Leonardo” y de este su tarea era llevarlos ante el camarada ‘José”

“Mi trabajo era llevarlos al final que era la carretera; allí los entregaban a ‘Leonardo’”

Declaración del testigo 1FP-3022.





Durante su interrogatorio, quiera fuera integrante de Sendero Luminoso, afirmó que las personas que llegaban hasta los campamentos terroristas lo hacían con la finalidad de rendir cuentas ante los cabecillas.

Según este testigo, toda persona que llegaba hasta el campamento terrorista debía llenar un documento que ya estaba previamente escrito donde se señalaba que el visitante se sujetaba a la línea política del “partido” y en el que debía explicar “por qué ingresa, hablas de ti, eso es lo que ellos presentan. Quien entre tiene que dar esa carta”.

“De acuerdo a la directiva que me dijeron que ellos ya eran dirigentes y estaban entrando a tener la reunión con ‘José’. Allí en Huallaga trabajaba mayormente ‘Pelayo’”

Declaración del testigo 1FP-3022

En el juicio oral también declaró el sentenciado por terrorismo y colaborador eficaz CDTSA-1969, quien reconoció ante el tribunal de juzgamiento haber conocido a Bermejo Rojas con el apelativo de el camarada “Che” y a quien fue llevado “al campamento de Huancamayo” (Vraem), entre el 2008 y 2009.

El testigo, quien dijo haber sido un “combatiente” de Sendero Luminoso desde que era niño, bajo las órdenes de los camaradas “Alipio”, “José”, “Gabriel” y “William”, aseguró también sostuvo que el ahora congresista llegó hasta el campamento para recibir “adoctrinamiento del camarada José (Víctor Quispe Palomino, cabecilla de SL en el Vraem) e instrucción militar del camarada Alipio (Alejandro Borda Casafranca)”.

“Su nombre verdadero que le conocí, se llamaba Guillermo Bermejo”

Declaración del testigo CDTSA-1969

Finalmente, el testigo afirmó que “el camarada Che” se comunicaba con el “camarada Alipio” para rendirle cuentas.

Hasta el momento, cuatro sesiones han sido suspendidas o pospuestas debido a la inasistencia de algunos testigos que no han podido ser notificados.





Han negado acusación

Durante el desarrollo del juicio oral, tanto el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo Rojas y su abogado Ronald Atencio, han negado las imputaciones en su contra.

En diversas oportunidades han afirmado que los testigos son los mismos que se presentaron en su primer juicio oral en el que fue absuelto, pero que cuya decisión fue anulada.

“El testigo fue el mismo que en el juicio anterior, donde salí absuelto se presentó (...) jugó en pared con se secretario y le mintieron a la Sala”, dijo el parlamentario sobre el testigo CDTSA-1969.

Mientras que el abogado dijo que la testigo 1FP-3022, había venido “mintiendo sistemáticamente”.

“Voy a ir evidenciando en base a lo que la testigo está respondiendo, evidentemente con mentiras y ustedes cuando tengan que valorar la prueba, uno de los criterios es la credibilidad [...] ¿Qué credibilidad podemos tener de un testigos que en este acto está mintiendo?”, expresó el abogado durante la audiencia.

Bermejo Rojas también se pronunció sobre el testigo con clave 1FP3006, aseverando que a este no le consta cuándo llegó o se fue del campamento de Huachinacpata, ni si estuvo dos o tres días.

“No sabe mi fisionomía, ni de que supuestamente hablé con su ‘mandos’. Tampoco le consta, ni vio si recibí dinero o firmó cartas de sujeción, tampoco afirmó que soy miembro de la organización terrorista”, dijo al tratar de desvirtuar esta versión.

El parlamentario también cuestionó la credibilidad del testigo, coronel PNP Max Anhuamán, aseverando que recién este año hizo un atestado de hechos que ocurrieron en el 2008 y que no demostró ningún trabajo suyo a favor de Sendero Luminoso.

Disposición de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco.

