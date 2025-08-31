Guillermo Bermejo y Guido Bellido irán a juicio ante la Corte Suprema: ¿de qué se le acusa y para cuándo se espera una sentencia?

Los congresistas Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Guido Bellido (Podemos Perú) irán a un juicio oral por la presunta comisión del delito de obstrucción a una investigación por terrorismo. Por ese caso, el Ministerio Público pide una pena de siete años y medio de prisión para ambos legisladores, quienes se perfilan como candidatos en las próximas elecciones generales.

Esta semana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, terminó con la etapa de control de acusación, la fase previa al juzgamiento. Tras esto, en los próximos días o semanas, el magistrado emitirá el auto de enjuiciamiento, la orden formal con la que se remitirá el caso a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tribunal que deberá programar el inicio del juicio oral.

“Solo falta que se emita el auto de enjuiciamiento”, comentó a El Comercio una fuente conocedora del caso. “Dado que se han superado los obstáculos de forma y de fondo, no habría manera en que el juez decida otra cosa que ir a juicio”.

Durante el control de acusación, el juez Checkley desestimó los recursos con los que ambos parlamentarios buscaban que el proceso sea archivado en esta etapa. Luego, admitió las pruebas (declaraciones de testigos y documentos) que serán usadas en el futuro juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Este caso se remonta a septiembre del 2021, cuando Guillermo Bermejo y Guido Bellido eran congresistas oficialistas por Perú Libre. El primero era uno de los legisladores más cercanos al entonces mandatario Pedro Castillo, mientras que el segundo también ejercía funciones como presidente del Consejo de Ministros.

En ese contexto, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal acusa a Guillermo Bermejo y Guido Bellido de haber buscado -a través de intermediarios- convencer y amedrentar al testigo Bobby Eddy Villarroel Medina, “Sacha”, para de que no dé su testimonio en otra investigación que se les seguía por el presunto delito de afiliación terrorista. Previamente, ‘Sacha’ había declarado ante la prensa que ambos legisladores se habrían reunido con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM.

Bermejo y Bellido, junto al prófugo Vladimir Cerrón, son objetos de otra acusación fiscal por ese delito, en la que se piden 20 años de prisión para ambos.

Sin embargo, esa acusación es tramitada por separado por la fiscalía antiterrorismo de Huánuco y actualmente atraviesa su propio control de acusación, a cargo de un juez de la Corte Superior Nacional. Esto se debe a que la imputación por supuesta afiliación terrorista es por hechos previos a sus etapas como legisladores.

En cambio, la presunta obstrucción sí habría ocurrido cuando eran legisladores (septiembre del 2021), por lo que está a cargo de una fiscalía suprema y se tramita ante la Corte Suprema. Además, por tratarse de un caso menos complejo y con menos acusados que el otro, esta acusación pudo avanzar de forma más rápida rumbo a su futuro juicio.

Guido Bellido, Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón durante la campaña de Perú Libre. Hoy, los tres fomarn parte de proyectos políticos distintos (Foto: GEC/Eduardo Cavero) / EDUARDO CAVERO

De la acusación al juzgamiento

Así, el control de esta acusación comenzó a fines de mayo pasado, cuando la fiscaía ratificó su pedido para que ambos congresistas sean condenados a 7 años y 6 meses de cárcel y que sean inhabilitados por el mismo plazo. “Guido Bellido y Guillermo Bermejo eran los principales interesados para que el testigo (Villarroel Medina) no concurra a declarar, pues su entrevista fue lo que motivó el proceso penal por el delito de terrorismo”, dijo el fiscal William Rabanal en la primera audiencia.

Según la acusación, los congresistas habrían desplegado acciones para, a través del abogado Jhon Kleber Benítes, llegar hasta Villarroel, hacerle ofrecimientos e incluso intimidarlo para que no declare ante la fiscalía.

Para ello, sostienen el mismo día en que estaba citado para declarar, 21 de setiembre del 2021, el abogado citó al testigo a una sauna en el distrito de La Victoria, donde “a nombre de (Vladimir) Cerrón, y los congresistas Bermejo y Bellido, le ofreció protección, dinero , asilo político en Venezuela, y protección, haciéndole saber de forma intimidante que estaban en el poder y cualquier cosa le podría pasar, en alusión a los altos cargos funcionales que ocupaban los imputados y estar vinculados al partido político de gobierno”.

Las defensas de Guillermo Bermejo y Guido Bellido rechazan la acusación y, a lo largo del control, observaron la forma y el fondo del requerimiento fiscal. Para ello, solicitaron correcciones y presentaron recursos para que sea archivado sin llegar a un juicio oral.

Sin embargo, el juez desestimó hasta tres recursos de las defensas de ambos acusados que buscaban el archivo del caso alegando que no habían suficientes pruebas. El rechazo más reciente ocurrió el pasado 22 de junio, fecha en que declaró infundados los pedidos de sobreseimiento (archivo) de ambos legisladores, que alegaban contradicciones en la acusación y/o falta de pruebas.

Rechazo del juez Checkley al último recuso con que Bellido y Bermejo buscaron evitar ir a juicio por este caso.

Ese mismo día, el magistrado comenzó a admitir las pruebas ofrecidas por la fiscalía y por las defensas para el futuro juzgamiento. Entre estas destaca el que se prevé como el testigo más importante: Villarroel Medina. Ese análisis continuó en la audiencia del martes 26 y también culminó este viernes. Con ello, se cerró el control de acusación y el juez anunció que “se va a expedir el auto de enjuiciamiento, que será remitido a las casillas de las partes”.

El Comercio contactó al abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, para consultarle sobre el estado del caso tras el fin del control de acusación, pero no respondió. En declaraciones previas, sin embargo, ha asegurado que no hay pruebas contra su defendido y que el caso terminará en el archivo.

Actualmente, Bermejo ya es parte de un juicio por presunta afiliación terrorista que inició en agosto del 2023 y debería resolverse este año. Se trata del tercer juzgamiento por la misma acusación: los dos primeros terminaron en la absolución del hoy legislador, pero luego de la Corte Suprema anuló esas decisiones y ordenó nuevos juzgamientos.

En tanto, Edison Bernales, defensor de Guido Bellido, ratificó que el fin del control de acusación significa que “se va a emitir el auto de enjuiciamiento por parte del juzgado supremo y se va a convocar pues a audiencia de juicio oral”. “Estimo que, por lo menos, se convocará una fecha de audiencia en entre dos a seis meses. Es incierto”, dijo a este Diario.

El abogado remarcó que, para ellos, Villarroel “se ha contradicho en múltiples versiones” y que su defendido no tiene vínculo con el supuesto intermediario. “Nuestra posición es una defensa negativa [en cuanto a los cargos]. Sobre todo, se va a perseguir [en el juicio] la absolución de mi cliente, que yo estoy seguro de que así va a ser”.

Imagen del encuentro entre Villarroel y Benites, supuesto intermeidario de los congresistas, parte de un informe de El Comercio sobre este caso en noviembre del 2021.

Un juicio paralelo a las elecciones

Así, el futuro juicio contra ambos legisladores es inevitable y todo apunta en que correrá en paralelo a la campaña para las elecciones general del 2026, en la que Guillermo Bermejo es precandidato presidencial de la alianza izquieridsta Venceremos y en la que Guido Bellido, según ha declarado, evalúa una invitación del partido Podemos Perú para postular al Senado.

Una eventual sentencia condenatoria, en caso se dicte antes de las elecciones, podría dejar fuera de carrera a ambos. El artículo 34-A de la Constitución establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular” las personas con una condena en primera instancia.

“Lo más probable es que el juicio vaya en paralelo con la campaña electoral y lo ideal podría ser que termine antes de las elecciones, porque estaríamos hablando en total de unos 8 meses, 9 meses (hasta llegar a una sentencia). En realidad, el juicio no debería durar mucho, lo que puede demorar es su inicio”, opinó Gilmar Andía, abogado penalista y exviceministro de Justicia.

En esa línea, consideró que lo ideal sería que el juicio comience lo más pronto posible y que una acusación de este tipo se resuelva antes de que los ciudadanos decidan si votan por uno de los acusados como candidato en los próximos comicios. Sin embargo, indicó que “no necesariamente los tiempos políticos son los mismos que los tiempos judiciales”.

Voces del Pueblo, partido de Guillermo Bermejo, se refeire al congresista como su candidato presidencial. La agrupación es parte de la alianza Venceremos.

José Naupari, abogado especialista en temas electorales, comentó que, de acuerdo con el calendario electoral, si un candidato para los próximos comicios recibe una sentencia de primera instancia, “solo podría quedar fuera de carrera si se la imponen hasta el 23 de diciembre”.

“Si es sentencia con calidad de cosa juzgada (en segunda instancia o no apelada luego de ser dictada en primera instancia), te pueden excluir hasta el 11 de abril (un día antes de los comicios)”, agregó.

Por su parte, José Manuel Villalobos, también especialista en temas electorales, sostuvo que la exclusión de un candidato por una sentencia en primera instancia también podría darse hasta el día previo a los comicios. “No tiene que tener una sentencia firme, una de primera instancia te impide postular”, indicó.

En cualquier caso, en el supuesto que alguno de los dos llegue a ser condenado y esté en carrera como candidato, será el Jurado Nacional de Elecciones el que tenga la última palabra sobre su permanencia.

En cuanto a la inhabilitación solicitada por la fiscalía, Andía comentó que esta correría luego de la sentencia de primera instancia si el tribunal ordena que la pena se ejecute de inmediato, sin esperar a una confirmación de segunda instancia.