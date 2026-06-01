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Helder Domínguez asume la Presidencia del Tribunal Constitucional. (Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec)
Helder Domínguez asume la Presidencia del Tribunal Constitucional. (Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

Helder Domínguez Haro juró este lunes como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) y afirmó que asumirá el cargo con “responsabilidad, seriedad y trabajo en equipo”, tras la renuncia de su antecesora, Luz Pacheco.

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