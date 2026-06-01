Helder Domínguez Haro juró este lunes como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) y afirmó que asumirá el cargo con “responsabilidad, seriedad y trabajo en equipo”, tras la renuncia de su antecesora, Luz Pacheco.

Durante su discurso de asunción, el magistrado reconoció que la salida de una autoridad en funciones genera un desafío para la institución, aunque sostuvo que corresponde afrontar esta nueva etapa desde una perspectiva de unidad y fortalecimiento institucional.

“No es la primera vez, lamentablemente, que renuncia un presidente del TC en ejercicio o un magistrado. En consecuencia, desde una perspectiva integradora y afirmativa nos toca asumir retos cruciales en aras de la gobernabilidad constitucional”, manifestó.

Domínguez señaló que liderará el máximo intérprete de la Constitución peruana con humildad y destacó que la conducción del tribunal es una tarea colectiva que requiere consenso entre los magistrados.

“Hoy asumo liderar al máximo intérprete de la Constitución peruana, no porque sea la persona más indicada o tenga los méritos suficientes. Mis colegas magistrados sí los tienen. En todo caso, de lo que sí pueden estar seguros es que asumo tamaño compromiso con responsabilidad, seriedad y trabajo en equipo”, afirmó.

El nuevo titular del TC enfatizó que la actividad de la institución es esencialmente colegiada y anunció que uno de sus principales objetivos será fortalecer la comunicación interna y la coordinación entre los magistrados y los trabajadores del organismo.

“La actividad del Tribunal Constitucional es rigurosamente colegial, un cuerpo decisorio unitario. La presidencia debe generar los consensos necesarios y una fluida y adecuada comunicación entre el pleno y los trabajadores. Mi mayor esfuerzo en estos meses será avocarme a ello. Sin una acertada comunicación y sin disciplina de escuchar, toda gestión tiende a desnaturalizarse. No aceptaré ningún prejuicio o prejuicios, que son ruidos internos del ser humano.”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la importancia del diálogo dentro de la institución y aseguró que su gestión estará orientada a escuchar todas las posiciones antes de adoptar decisiones.

“Sin una acertada comunicación y sin disciplina de escuchar, toda gestión tiende a desnaturalizarse”, expresó.

Más de 8 mil expedientes

En otro momento de su intervención, Domínguez anunció que impulsará medidas para fortalecer la labor jurisdiccional del TC y reducir la carga procesal que actualmente afronta la institución.

Según precisó, el tribunal tiene actualmente 8.104 expedientes pendientes de resolución.

“Se potenciará el quehacer jurisdiccional para disminuir la carga procesal. Actualmente tenemos 8.104 expedientes que representan nuestra carga procesal”, indicó.

Finalmente, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional reafirmó el papel del organismo como garante de la Constitución y los derechos fundamentales, y destacó que las decisiones del colegiado deben estar guiadas por criterios jurídicos y no por presiones externas.

“Seguiremos como colegiados con el papel de garantes de la constitucionalidad y los derechos, porque este Tribunal Constitucional se ha atrevido a resolver de modo claro y sin titubeos las controversias, por más complejas que sean, sin caer en populismos o en escenarios mediáticos”, concluyó.