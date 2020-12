Conforme a los criterios de Saber más

Inés Tello de Ñecco, electa presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el período 2021, sostuvo que uno de los retos de su gestión será expulsar a aquellos funcionarios del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público (MP) que no merezcan estar en el cargo.

En entrevista con El Comercio, Tello, quien asumirá el cargo el 6 de enero- confirmó que las conclusiones de los procesos disciplinarios a los que han sido sometidos jueces y fiscales supremos, por su presunta implicancia con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, se conocerán en enero próximo.

Anunció que la JNJ volverá a convocar al concurso para jefe contralor del Ministerio Público, ya que este proceso ha sido declarado desierto.

¿Cuál es el reto que se le presenta como presidenta de la JNJ?

Lo más importante es continuar con lo que se ha iniciado. Ha sido un año difícil, pero productivo. Es porque nosotros surgimos como una entidad sin ningún soporte legal, hemos tenido que elaborar todos nuestros reglamentos, pedido personal, modificar el presupuesto. Estábamos para armar toda la institución y se logró. Ahora, mi reto más importante es ejecutar; yo creo que la sociedad, la población ya quiere resultados.

¿Cuál es la propuesta para la ejecución?

Hemos trabajado lo normativo, hemos abierto procesos disciplinarios, se han procurado algunas destituciones, pero el reto es iniciar los procesos de ratificación y nombramiento. Luego, toma mucha fuerza los procesos disciplinarios. Queremos lograr que aquellos elementos que no merecen estar ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, salgan. Que la gente pueda recuperar la confianza en el sistema de justicia. Sobre lo institucional, quiero fortalecer la institución, poner énfasis en la capacitación del personal para involucrarlo en la misión de la JNJ, necesitamos el tema informático, tenemos que actualizarnos. Además, generar un espacio de coordinación con la presidencia del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y Ministerio Público; nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. Quiero reuniones productivas, con resultados.

¿Haber sido jueza contribuye a identificar los problemas del sistema de Justicia desde fuera, como integrante de la JNJ?

Para mí, contribuye, porque yo he trabajado 40 años en el Poder Judicial, conocía los problemas y acá los vivo para tratar de darle solución, porque los problemas del Poder Judicial y Ministerio Público son de antigua data. Yo me siento muy fortalecida por lo que traigo como experiencia, la siento valiosa para poder resolver procesos y ver cómo desarrollamos nuestra labor en ratificación, revisión y selección.

¿Cree que el sistema de justicia alguna vez pueda ser un sistema libre corrupción? ¿O es más un sueño?

Yo, hace muchos años escuché una frase de Pío XII referida al cansancio de los justos [No tengo miedo a la acción de los malos, sino al cansancio de los buenos]. Yo no me voy a cansar y creo que nosotros debemos aspirar a este sistema de justicia que nos merecemos. Muchas personas me decían que eso era un sueño, como lo dice usted, idílico; pero no. Creo que sí lo podemos hacer, en el Poder Judicial hay gente buena, el problema es cómo está diseñado el sistema para incentivar a los buenos jueces y buenos abogados. Yo recuerdo que hace unos años me invitaron a la Universidad Católica con los chicos que recién empezaban la carrera y me llamó la atención que estos chicos se sentían muy alejados del PJ, cuando el PJ es del Estado y somos todos. Y eso se tiene que revertir, con los mismos jueces y fiscales que tienen que ganarse la confianza de la ciudadanía; y nuestro compromiso es dotar de buenos jueces y buenos fiscales; y sacar del Ministerio Público y del Poder Judicial a esa gente que se sirve de estas instituciones .

Usted me indicaba que tras asentarse la JNJ como institución, lo importante será la ejecución ¿qué procesos se van a ejecutar?

Cuando se suspenden las labores del CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) se quedan convocatorias ya realizadas, pero nosotros tenemos un nuevo reglamento y sobre eso se realizarán las convocatorias de ratificación. El reglamento que ya está pre-publicado y debe salir. Ahora en enero iniciamos la convocatoria. Luego selección y nombramiento y revisión también comienzan en enero. En la Junta estamos muy comprometidos en lo que queremos hacer y al margen de las discrepancias, siempre logramos llegar a acuerdos para trabajar en armonía.

Compromiso es lo que se espera de una institución con una carga procesal grande…

Hay 3,300 fiscales provisionales, pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que no hay presupuesto. Ese es otro tema que se debe trabajar con el Ejecutivo y la Fiscalía de la Nación. Muchas veces se dice que no se nombran titulares, pero no es que no se quiere, sino porque no hay dinero. Por eso decía hace un momento, sobre la intención de generar un espacio de coordinación con las cabezas de otras instituciones para hacer un planteamiento concreto y en conjunto.

¿Se tiene previsto la selección y nombramiento de jueces y fiscales supremos?

Para nosotros eso es una prioridad porque en la Corte Suprema hay tres vacantes, por eso sale el reglamento y viene la convocatoria. Vamos a dar prioridad a las instancias supremas.

Se ha planteado el incremento de los fiscales supremos ¿Cómo ven esto en la JNJ?

Eso no depende de nosotros, el Ministerio Público tiene una Ley Orgánica, eso ya es una cuestión legislativa. Me parece que ya el Ministerio Público tiene propuestas al respecto.

¿Pero, eso sería idóneo? Pues hemos visto las confrontaciones internas entre el reducido número de integrantes de la Junta de Fiscales Supremos...

Pero, ¿cree que solo es cuestión de números? Yo pienso que es cuestión de personas. Porque muchas veces tu visión de las cosas puede ser distinta, pero tienes que tener la capacidad de poder asimilar lo que el otro te dice y poder cambiar. Yo creo que podría elevarse el número, pues se propone la creación de nuevas fiscalías supremas, pero todo pasa por un tema de personas. Tú asumes la responsabilidad de llevar una institución y tienes que sacar adelante la institución, tú no te vas a servir, tú estás para servir. Yo he postulado a este cargo porque me siento útil, que puedo hacer lago; entonces, no me voy a enfrascar en ideas personales y olvidar la idea que me trajo a la institución.

¿Cuál es la situación de la elección de los jefes contralores del PJ y MP?

Estas dos entidades han sido creadas por ley, a nosotros se nos ha dado el encargo de nombrar a los titulares, pero para el Ministerio Público se ha declarado desierto porque los dos postulantes que quedaban para el examen, no aprobaron. Y para el Poder Judicial sí han quedado tres postulantes que han aprobado. Para estos exámenes hemos tenido el apoyo de la Universidad Católica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la Universidad de Piura. Entonces, para el Poder Judicial ya tenemos candidatos, pero para el Ministerio Público tenemos que volver a convocar. Lo que sí hemos sentido como problema es la poca receptividad que ha tenido el concurso, nosotros pensábamos tener un mayor número de buenos profesionales en el sistema de justicia.

¿Y qué cree que se debe esta falta de interés de los profesionales?

Nosotros lo hemos pensado y conversado, pues teníamos más personas postulando (a otros cargos) creo que son pocas los profesionales de cierto prestigio y solvencia que quieren someterse a los exámenes por el temor de salir descalificados, creo yo. Porque no entiendo otra razón.

¿Cuál es el estadio de los procesos disciplinarios abiertos contra jueces y fiscales implicados en el Caso Los Cuellos Blancos?

Lo que pasa es que estos procesos tienen etapas y estas han concluido y están para emitirse informes, ese es el estadio. Nosotros también tenemos interés en que se resuelva pronto. Estamos dentro de los plazos, estamos en la entrega de informes finales, luego notificarlos a los señores y luego escucharlos y poder resolver.

¿Entonces, el pronunciamiento podría estar en enero en paralelo con el vencimiento del plazo de las medidas de suspensión provisional que se les aplicó?

Sí, eso es lo que nosotros esperamos.

El caso de esta telaraña de corrupción de Los Cuellos Blancos, aún se sigue investigando ¿Cómo analiza esta situación repetida en nuestro país?

Recuerdo que siendo una de las juezas de la sala que juzgó a (Vladimiro) Montesinos, vimos estas redes, telarañas que iban copando instituciones ¿Y por qué? Porque el sistema lo permite, por la integridad de las personas. Yo no puedo entender cómo los señores que estuvieron acá en el exCNM (Consejo Nacional de la Magistratura) no interiorizaron la responsabilidad de asumían, la trascendencia de sus cargos. Es algo que yo no logro entender. Ahora, por otro lado, tenemos a un sistema que lo permite porque los controles son muy laxos. Leyes tenemos, no necesitamos más, pero cumplamos. Y luego, cuando uno quiere hacer cumplir )la Ley) la marcan como “ruda” o “corta-cabezas”. Es un problema de no respeto a las leyes, cualquier persona cree que puede burlar la ley hasta en las cosas más mínimas. Eso tenemos que cambiar, y creo que las instituciones como la JNJ tienen que ser muy estricta en supervisar que todos los jueces y fiscales se adecúen a la ley de carrera; y que respeten la ética.

Existen funcionarios del PJ y MP que parecen no entender que de por sí, la falta de ética ya es condenable...

Nosotros leemos en algunos casos donde dicen ‘es un problema ético y no me genera responsabilidad’ ¿cómo no te va a generar responsabilidad si estás cometiendo una falta? Porque eres un juez o fiscal que la comunidad te tiene que ver como un ejemplo de conducta, como un hombre respetuoso de la ley. Acá tu recibes documentos, es increíble, que en estos te digan ‘no me puedes sancionar porque eso es ético’. Entonces, ¿para qué estamos acá? Es absurdo querer alejar lo ético de lo funcional, cuando tu función debe estar impregnada por los principios y valores.

¿Este Congreso debe continuar con la elección de los nuevos magistrados del TC?

Yo no tanto por los componentes del Congreso, sino por la forma en que se ha llevado el concurso. Me parece que no lo han diseñado bien, que no hubo la suficiente transparencia y que no han sabido manejar los reclamos y se ha generado el ambiente propicio para un buen resultado, pues es un concurso que requiere que la ciudadanía confié en lo que se va a obtener. Es más, entre los grupos políticos se están retirando del concurso. Entonces, lo razonable es suspenderlo y dejarlo para más adelante, pues no van a poder lograr el objetivo, tener buenos tribunos. El objetivo no es que yo elija, el objetivo es qué voy a traer como producto, qué voy a lograr y los señores deben pensar en eso. La comisión debe entender que por encima de todas las cuestiones personales que puedan haber está el interés de tener un concurso limpio, transparente, con las mejores personas.

