El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, negó que se haya dado alguna orden o disposición que impida que los abogados que fueron internados en el penal Ancón I para cumplir 18 meses de prisión preventiva se puedan entrevistar con sus abogados. Esto, en respuesta a una acusación que hizo la abogada de Humberto Abanto.

“Hubo una descoordinación que ya se ha corregido. De hecho, ya han ingresado varios de los abogados de diversos internos que han sido recluidos en Ancón I”, aseguró Cárdenas en declaraciones a Canal N.

Minutos antes, Graciela Arce, abogada que actuó como interconsulta de Humberto Abanto durante las audiencias en las cuales se evaluó el pedido de prisión preventiva de parte de la fiscalía contra los árbitros que laudaron a favor de Odebrecht, había detallado que un funcionario le dijo esta mañana que no podía ingresar al penal.

“En la tranquera, antes de ingresar al penal, me entrevisté con el técnico Cahuana Ortiz. Dije que iba a entrevistarme con Humberto Abanto y dijo que, por disposición del director y el alcaide, no podía ingresar hasta el lunes, que envíe una solicitud para registrarme como abogada”, contó Arce a Canal N.

Pasa exactamente lo mismo con Alfredo Zapata, Daniel Linares Ricardo Espinoza y Humberto Abanto. Según lo informado por el Tco. Cahuana Ortiz, es disposición expresa del director y del alcaide del penal, quienes tampoco aceptan entrevistarse con sus abogados. https://t.co/Zdma2lvnye — Humberto Abanto (@H_Abanto) November 6, 2019

César Cárdenas manifestó que no hubo ninguna orden de parte de los directivos del penal Ancón I en ese sentido. “Ha habido una persona que no ha tenido atribuciones y les ha indicado que no pueden ingresar”, precisó, para luego indicar que harían las correcciones pertinentes.

El titular del INPE concluyó señalando que antes del ingreso de los abogados a visitar a sus defendidos dentro de cualquier penal, se debe corroborar la información y el hecho de que efectivamente sean los abogados de los internos. “Eso tiene un tiempo razonable y eso es lo que ha generado el fastidio y la molestia”, añadió.

El lunes 4 de noviembre, el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz ordenó 18 meses de prisión preventiva para 14 abogados que el equipo especial del Caso Lava Jato investiga por los laudos arbitrales que habrían beneficiado a Odebrecht, entre ellos Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama en el caso por presunto lavado de activos en las campañas de Keiko Fujimori.