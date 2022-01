El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, criticó los argumentos del abogado del presidente Pedro Castillo, quien admitió que no existe una lista de las visitas que recibió el mandatario en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

“No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista, porque él no las hace, esa no es su función. El presidente no tiene una lista, pero a las personas que han estado ahí ya la fiscalía les ha preguntado y ya se está dando toda la información”, aseveró el abogado Eduardo Pachas en RPP.

El abogado del presidente de la República acaba de decir en @RPPNoticias que este no ha elaborado lista alguna de los visitantes de inmueble en Breña y que dichas reuniones fueron "personales". Pésima posición desde el punto de vista jurídico, y también desde lo ético y político. — Ivan Lanegra (@ilanegra) January 5, 2022





Eduardo Pachas: “No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea, no es función del presidente hacer listas”

Lanegra, en diálogo con El Comercio, dijo que el abogado está asumiendo una “posición formalista” y “endeble”. Puntualizó que la Contraloría podría empezar un procedimiento que lleve a sanciones administrativas.

“Evidentemente, la ley se pone en el caso de que si por alguna razón no se realizó un registro de un grupo de actividades, lo que debe hacerse es corregir el problema, elaborar la lista posteriormente. No es problema de que no haya una lista porque no se pueda subsanar, remarcó.

Añadió que además hay “evidencia fílmica” de que las personas que acudieron a la vivienda de Breña no respondían a cuestiones privadas.

”El ministro Carrasco no iba como amigo del presidente, no era una cuestión puramente personal. Dado que hay evidencia de que personas no formaban parte de ese círculo personal, esa posición se cae”, remarcó.

El presidente Pedro Castillo deberá afrontar una investigación fiscal, después de que en las ultimas semanas se viera envuelto en una serie de cuestionamientos. Será investigado por las licitaciones que lograron con el Estado las empresas vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh (caso Petroperú), además de los ascensos militares.

