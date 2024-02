La Fiscalía de la Nación solicitó este lunes a la fiscal suprema Delia Espinoza copias certificadas de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

En un comunicado, indicó que dicho pedido se hizo a través del Área de Denuncias Constitucionales a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Asimismo, la Fiscalía de la Nación remarcó que las copias con todas las declaraciones de Jaime Villanueva “son necesarias para el inicio de indagaciones en el marco de las competencias” de ese despacho.

Fiscalía de la Nación hace de conocimiento las acciones dispuestas para el inicio de indagaciones respecto a las declaraciones brindadas por el testigo Jaime Villanueva Barreto. pic.twitter.com/B2XVV9Rsu3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 12, 2024

Villanueva narró ante las autoridades cómo habría surgido un acercamiento con Fuerza Popular (FP), con quienes se habría coordinado el apoyo a Benavides desde el Congreso y otros temas como la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Señaló a la congresista Martha Moyano como la persona con la que más coordinó para presentar una denuncia contra el expresidente Pedro Castillo, archivar las acusaciones contra Benavides en el Congreso e inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

El exasesor de Patricia Benavides también implicó al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), señalando que se comprometió a poner en debate la destitución de los miembros de la JNJ a cambio de archivar una investigación en su contra por el caso conocido como “fábrica de troles”.

Además, según reveló “Punto Final” el último domingo, Jaime Villanueva aseguró que el fiscal superior Rafael Vela le mencionó que el JNE había diseñado una estrategia para evitar que Keiko Fujimori ganara las elecciones generales del 2021.

“Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público”, indicó.