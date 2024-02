El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, rechazó las afirmaciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respecto a su actuación dentro del Ministerio Público.

En primer lugar, Pérez Gómez recordó que tanto él como el suspendido fiscal superior Rafael Vela y el fiscal supremo Pablo Sánchez están incluidos en la investigación que lleva adelante la fiscal suprema Delia Espinoza a Benavides Vargas.

“Ni el señor Gorriti, ni el señor Rafael Vela, ni el exfiscal Pablo Sánchez somos sujetos en esta investigación, es decir, somos investigados por el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza y que delegó la recepción de esta declaración de Jaime Villanueva a su fiscal Reynaldo Abia”, expresó.

“Sin embargo, causa bastante sorpresa que extensas hojas del mismo abordan las preguntas respecto a la gestión de Pablo Sánchez y todo lo que viene a ser la operación Lava Jato y dentro de estas preguntas sale a colación la persona de Gustavo Gorriti”, agregó.

Sobre la supuesta interferencia del periodista Gustavo Gorriti, el fiscal negó que la periodista Romina Mella, de IDL Reporteros, haya estado en su despacho “revisando carpetas fiscales”, como señaló Villanueva en su declaración ante el fiscal Reynaldo Abia.

José Domingo Pérez también negó una supuesta “serie de malabares administrativos” para que pueda pasar al equipo especial sin perder un bono que recibía como fiscal anticorrupción, mucho menos haber sido entrevistado por Jaime Villanueva.

“No (fui entrevistado por Jaime Villanueva), es absurdo. Lo niego porque soy un fiscal que ha entrado por concurso de méritos en el Ministerio Público”, aseveró.

“Yo nunca he dejado de ser fiscal anticorrupción, nunca he perdido los derechos que me he ganado desde el momento que he concursado al Ministerio Público y que ese hecho fue materia de una denuncia que me formularon cuando ingresé a conocer este caso Cócteles. Denuncia que me pareció en aquel momento absurda y se archivó”, añadió.

No obstante, Pérez Gómez cuestionó que el fiscal Reynaldo Abia no haya insistido con las repreguntas al exasesor de Patricia Benavides que permitieran dar más luces sobre sus afirmaciones.

“Cuando el señor Reynaldo Abia, fiscal, le pregunta al declarante Jaime Villanueva, debió formularle las preguntas de precisión y aclaración. ¿A qué se refiere usted con investigación? (…) Me cuesta creer que haya permitido que se den estas respuestas y no se hayan solicitado precisiones o aclaraciones”, manifestó.

Finalmente, José Domingo Pérez se mostró dispuesto a ser investigado y dijo que le preocupa que se criminalice su función y la de los periodistas de investigación.

“Si se decide investigar a los fiscales, me parece que estamos nosotros plenos a poder someternos a cualquier investigación. Lo que me preocuparía es que se comience a criminalizarnos por la función que estamos desempeñando, me preocuparía que comience a criminalizarse a los periodistas”, sentenció.