La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, consideró “preocupante” escuchar posiciones de las más altas autoridades del Gobierno respecto a un posible retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Durante su discurso por el Día del Juez y la Jueza, que contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, la titular de ese poder del Estado señaló que esta posición va en contra de la “línea histórica” que nuestro país asumió como promotor de la defensa de los derechos humanos en la región y el mundo.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Sí nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades del país respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo”, expresó.

Tello mencionó que el Perú participó activamente en la redacción del documento que dio origen a la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y forma parte del sistema interamericano de justicia desde que ratificó la Convención Americana en 1978.

“Dicho sea de paso, este sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional. Por lo tanto, es supletoria a la jurisdicción nacional y solo en ese caso”, acotó.

La titular del PJ también detalló que solo Trinidad y Tobago, en 1998, y Venezuela, en el 2012, formalizaron su retiro de la Corte IDH. También remarcó que no se debe entender como injerencia los mandatos de los tribunales de derechos humanos.

LEE MÁS: Ministro de Justicia evita adelantar si Gobierno promulgará Ley de Amnistía

“A pesar de las distintas opiniones, aquí en el Poder Judicial como hombres y mujeres y derechos tenemos que señalar: no debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente, de los que el Perú es parte”, enfatizó.

Critican a la CIDH

Como se recuerda, días atrás la presidenta Dina Boluarte aseguró que el Perú no permitirá la “intervención” de la Corte IDH, la cual pidió que se detenga el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo antes del 2000.

“El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, subrayó.

La mandataria aprovechó la ceremonia de graduación de 670 nuevos policías para cuestionar a la Corte IDH y mostrarse a favor de la ley de amnistía, cuya autógrafa se encuentra en el Ejecutivo para que la promulgue u observe. Justamente el plazo vence el 15 de agosto.

Dicha posición ha sido respaldada por varios integrantes del Gabinete Ministerial, como los titulares de Justicia, Juan Alcántara; del Interior, Carlos Malaver; el canciller Elmer Schialer; y el propio titular de la PCM, Eduardo Arana.