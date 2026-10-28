El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó las expresiones agraviantes y las alusiones de connotación sexual realizadas por el excandidato presidencial Carlos Álvarez contra el presidente de la institución, Roberto Burneo, durante una actividad pública en Lurín.

En un comunicado difundido este miércoles, el organismo electoral señaló que la reiteración de este tipo de expresiones “deteriora el debate público y contribuye a normalizar el insulto como forma de confrontación política”. También advirtió que el episodio reviste especial gravedad porque ocurrió en un espacio público y en presencia de menores de edad.

“Esta situación reviste especial gravedad por haberse producido en un espacio público y en presencia de niñas, niños y adolescentes, durante una actividad realizada en Lurín” .

JNE condena expresiones denigrantes contra Roberto Burneo.

Los hechos se produjeron durante un acto en el que Álvarez retomó, en tono de burla, expresiones que Rafael López Aliaga, había dirigido anteriormente contra Burneo. Las imágenes del episodio se difundieron en redes sociales.

Comunicarán los hechos

El JNE informó que pondrá lo ocurrido en conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para que estas entidades evalúen los hechos dentro de sus competencias y determinen las acciones que correspondan.

“Asimismo, informará a la Procuraduría Pública del JNE, para que en el marco de sus funciones realice las acciones legales pertinentes ante las instancias competentes para que los hechos sean evaluados conforme a ley y se determinen las responsabilidades correspondientes”, señala.

Las expresiones originales de López Aliaga contra el titular del JNE se produjeron en medio de sus cuestionamientos a las autoridades electorales. Estas declaraciones fueron reproducidas en tono de burla por Alvarez, durante un mitin y en presencia del líder de Renovación Popular.