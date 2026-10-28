Carlos Álvarez se burla de Roberto Burneo durante mitin. (Fotos: César Campos/@photo.gec)
Carlos Álvarez se burla de Roberto Burneo durante mitin. (Fotos: César Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó las expresiones agraviantes y las alusiones de connotación sexual realizadas por el excandidato presidencial Carlos Álvarez contra el presidente de la institución, Roberto Burneo, durante una actividad pública en Lurín.

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